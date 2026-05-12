Tücsi nem kertelt a kapcsolatáról: "Sok lemondással jár, elfáradok én is"

Tücsi élete távolról sem hétköznapi: az elmúlt tíz évben szerelem, költözések, lemondások és hatalmas sikerek váltották egymást a mindennapjaiban. A gyönyörű influenszer egy évtizede szeretett bele a válogatott jégkorongozóba, Sofron Istvánba, akit mindenki csak Sofiként ismer, kapcsolatuk pedig azóta is kiállta az idő próbáját – még akkor is, amikor az élet komoly kihívások elé állította őket.

Tücsi és párja, Sofi tíz éve szeretik egymást

Sofi karrierje miatt sokat költöztek

A kapcsolatuk első évei szinte folyamatos utazással és alkalmazkodással teltek. Sofi sportkarrierje miatt egyik város követte a másikat, az állandó ingázás és költözés pedig rengeteg türelmet és kitartást követelt mindkettőjüktől. Tücsi azonban minden nehézség ellenére végig a párja mellett állt és közösen építették azt az életet, amiben ma már a családjuk a legfontosabb.

A szerelmük gyümölcseként megszületett kislányuk, Nara, aki nemrég már a hetedik születésnapját ünnepelte. Az influenszer élete az anyasággal sokat változott: ma már ritkábban követi a párját egyik állomásról a másikra, így valamivel nyugodtabbak lettek a hétköznapjai. Ám ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lenne számára, hiszen előfordul, hogy hetekig nem látják egymást és Nara is kénytelen hosszabb időre nélkülözni az édesapját.

Tücsi mindenben támogatja a gyermeke édesapját

Tücsi kislánya, Nara hozzászokott a család életmódjához

Tücsi azonban sosem panaszkodik. Bár a távolság és a sok külön töltött idő érzelmileg megterhelő, mindig büszkeséggel beszél Sofi sikereiről és kitartásáról. Számára természetes, hogy támogatja a szerelmét abban, amiért évek óta keményen dolgozik, még akkor is, ha ez olykor komoly áldozatokkal jár.

Az influenszer korábban többször is mesélt a közösségi oldalain arról, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy sportoló párjaként. Nem egyszer beszélt a magányról, az egyedül vitt hétköznapokról vagy arról, mennyi erő kell ahhoz, hogy a család hosszú távon is stabil maradjon ilyen körülmények között. Követői éppen ezért szeretik őt ennyire: mert nemcsak a csillogást mutatja meg, hanem a valóságot is.

Tücsi mindig hangsúlyozza, hogy a nehéz időszakok végül csak még erősebbé tették a kapcsolatukat. Hisz abban, hogy a köztük lévő kötelék éppen attól ennyire különleges, hogy a sok lemondás és távolság ellenére is újra és újra egymást választják. És bár az életük sokszor kiszámíthatatlan, egy dolog biztos: az egymás iránti szeretetük és összetartozásuk az évek során csak még erősebb lett.