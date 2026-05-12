Tücsi nem kertelt a kapcsolatáról: "Sok lemondással jár, elfáradok én is"
Rendkívüli életet él a gyönyörű influenszer. Tücsi párja sikeres sportoló, ez pedig rengeteg utazással és távolléttel jár. Tücsi most őszintén vallott arról, hogyan viseli már több mint tíz éve ezt az életmódot.
Tücsi élete távolról sem hétköznapi: az elmúlt tíz évben szerelem, költözések, lemondások és hatalmas sikerek váltották egymást a mindennapjaiban. A gyönyörű influenszer egy évtizede szeretett bele a válogatott jégkorongozóba, Sofron Istvánba, akit mindenki csak Sofiként ismer, kapcsolatuk pedig azóta is kiállta az idő próbáját – még akkor is, amikor az élet komoly kihívások elé állította őket.
Sofi karrierje miatt sokat költöztek
A kapcsolatuk első évei szinte folyamatos utazással és alkalmazkodással teltek. Sofi sportkarrierje miatt egyik város követte a másikat, az állandó ingázás és költözés pedig rengeteg türelmet és kitartást követelt mindkettőjüktől. Tücsi azonban minden nehézség ellenére végig a párja mellett állt és közösen építették azt az életet, amiben ma már a családjuk a legfontosabb.
A szerelmük gyümölcseként megszületett kislányuk, Nara, aki nemrég már a hetedik születésnapját ünnepelte. Az influenszer élete az anyasággal sokat változott: ma már ritkábban követi a párját egyik állomásról a másikra, így valamivel nyugodtabbak lettek a hétköznapjai. Ám ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lenne számára, hiszen előfordul, hogy hetekig nem látják egymást és Nara is kénytelen hosszabb időre nélkülözni az édesapját.
Tücsi kislánya, Nara hozzászokott a család életmódjához
Tücsi azonban sosem panaszkodik. Bár a távolság és a sok külön töltött idő érzelmileg megterhelő, mindig büszkeséggel beszél Sofi sikereiről és kitartásáról. Számára természetes, hogy támogatja a szerelmét abban, amiért évek óta keményen dolgozik, még akkor is, ha ez olykor komoly áldozatokkal jár.
Az influenszer korábban többször is mesélt a közösségi oldalain arról, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy sportoló párjaként. Nem egyszer beszélt a magányról, az egyedül vitt hétköznapokról vagy arról, mennyi erő kell ahhoz, hogy a család hosszú távon is stabil maradjon ilyen körülmények között. Követői éppen ezért szeretik őt ennyire: mert nemcsak a csillogást mutatja meg, hanem a valóságot is.
Tücsi mindig hangsúlyozza, hogy a nehéz időszakok végül csak még erősebbé tették a kapcsolatukat. Hisz abban, hogy a köztük lévő kötelék éppen attól ennyire különleges, hogy a sok lemondás és távolság ellenére is újra és újra egymást választják. És bár az életük sokszor kiszámíthatatlan, egy dolog biztos: az egymás iránti szeretetük és összetartozásuk az évek során csak még erősebb lett.
Tücsi: Ennél csodásabb dolog nem is történhetne velünk
Az influnszer most is bepillantást engedett az életébe, ugyanis Sofi ezúttal Svájcba indult, hogy az A-csoportos világbajnokságon megméretesse magát. A bajnokságot ezúttal is egy hosszadalmas, öthetes edzőtábor előzött meg.
Sofi épphogy megérintette itthon a falat, holnap már indulnak is Svájcba az A-csoportos Vilagbajnokságra. Az elmúlt 5 hét is az edzőtáborrol szólt, most pedig megkoronázzak azt, amire ennyit készültek. Nyilván sok lemondással jár, elfáradok én is közben, de ennél csodásabb dolog nem is történhetne velünk. Aki érti, érti
– írta meghatódva Tücsi a közösségi oldalán, a sorok mellé pedig egy igazán érzelmes videót is megosztott: a felvételen a naplementében öleli szerelmesen Sofron Istvánt, majd kislányukkal együtt önfeledten táncolnak.
