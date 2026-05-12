Rá sem ismerni: Ennyit nőtt Judy gyönyörű lánya, Maja –Tiszta anyja a fiatal tehetség

Kis Juditot, vagy ahogy az egész ország ismeri, a Groovehouse énekesnőjét, Judyt senkinek sem kell bemutatni, hiszen évtizedek óta a magyar popzene egyik állócsillaga. Az aranytorkú sztár élete során számos nehézséggel megküzdött már, de mindig emelt fővel tért vissza a színpadra, közönsége pedig rajongásig imádja. Most azonban nem egy új slágerrel, hanem egy szívhez szóló pillanattal rabolta el a nézők szívét, középpontba állítva azt a személyt, aki számára a legfontosabb a világon.

A Groovehouse sztárja, Judy megmutatta imádott kislányát

Judy és Maja: Különleges kapcsolat van anya és lánya között

Az énekesnő mindig óvatosan bánt a magánéletével, de néha tesz egy-egy kivételt, amiért a követői rendkívül hálásak. Most egy olyan videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen lányával, Majával, azaz Majcival látható, és a kommentszekció azonnal felrobbant.

Mikor nőtt meg ennyire?

– záporoztak a hozzászólások a kép alá. Judy sosem rejtette véka alá, hogy Majci a mindene, a köztük lévő harmónia pedig minden egyes közös pillanatukról lerí. Ennek pedig a büszke édesanya most hangot is adott:

Vannak emberek, akik úgy érkeznek az életünkbe, hogy örökre megváltoztatnak mindent, te ilyen vagy nekem… Mielőtt megszülettél, már akkor is a világon a legjobban vártalak, és attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeztél, minden más értelmet kapott. Voltak nehéz időszakok, csendes harcok, fájdalmak, amikor talán már én sem hittem magamban igazán, de valahányszor rád néztem, mindig kaptam még egy kis erőt. Még egy okot arra, hogy felálljak. Hogy menjek tovább. Talán nem is tudod, mennyi mindent köszönhetek neked. A szeretetednek. Az ölelésednek. A mosolyodnak. Annak, hogy vagy nekem. Te nemcsak a gyermekem vagy, hanem a szívem legmélyebb része, az egyik legnagyobb ajándék, amit az élettől kaptam. Köszönöm, hogy sokszor te adtál erőt akkor is, amikor nekem kellett volna erősnek lennem érted. És most, én szeretnélek támogatni téged, és erőt adni egy hatalmas megmérettetés előtt. Azt szeretném, hogy soha ne felejtsd el: TE VAGY A LEGJOBB. Nem azért, mert mindig elsőnek kell lenned. Nem azért, mert tökéletesnek kell lenned. Hanem azért, mert olyan szív, erő és kitartás van benned, ami egészen különleges, amit tanulhatnának tőled. A legbüszkébb vagyok rád minden egyes lépésedért. Köszönöm, hogy létezel, hogy vagy nekem. Szeretlek nagyon!

Sztárcsemeték, akik a szemünk előtt nőttek fel

Nem Judy az egyetlen a hazai sztárvilágban, akinek a gyermeke szinte észrevétlenül vált felnőtté. Ott van például Ördög Nóra és kislánya, Mici, akinek születését és első éveit az egész ország nyomon követhette a népszerű műsorvezető vlogjaiban. Mici mára igazi kis hölgy lett, aki nemcsak külsejében, de talpraesettségében is édesanyjára ütött. Hasonló a helyzet Köllő Babett lányával, Millával is. A luxusfeleség és műsorvezető gyakran oszt meg vicces vagy éppen megható történeteket a lányáról, aki mára egy kész jelenség lett, és sokak szerint modellnek is elmehetne.