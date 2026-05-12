Rá sem ismerni: Ennyit nőtt Judy gyönyörű lánya, Maja –Tiszta anyja a fiatal tehetség
A rajongók alig hisznek a szemüknek a legfrissebb családi videó láttán. Judy legutóbbi posztja minden várakozást felülmúlt, hiszen ritka betekintést engedett a magánéletébe, megmutatva imádott lányát, Maját, azaz Majcit.
Kis Juditot, vagy ahogy az egész ország ismeri, a Groovehouse énekesnőjét, Judyt senkinek sem kell bemutatni, hiszen évtizedek óta a magyar popzene egyik állócsillaga. Az aranytorkú sztár élete során számos nehézséggel megküzdött már, de mindig emelt fővel tért vissza a színpadra, közönsége pedig rajongásig imádja. Most azonban nem egy új slágerrel, hanem egy szívhez szóló pillanattal rabolta el a nézők szívét, középpontba állítva azt a személyt, aki számára a legfontosabb a világon.
Judy és Maja: Különleges kapcsolat van anya és lánya között
Az énekesnő mindig óvatosan bánt a magánéletével, de néha tesz egy-egy kivételt, amiért a követői rendkívül hálásak. Most egy olyan videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen lányával, Majával, azaz Majcival látható, és a kommentszekció azonnal felrobbant.
Mikor nőtt meg ennyire?
– záporoztak a hozzászólások a kép alá. Judy sosem rejtette véka alá, hogy Majci a mindene, a köztük lévő harmónia pedig minden egyes közös pillanatukról lerí. Ennek pedig a büszke édesanya most hangot is adott:
Vannak emberek, akik úgy érkeznek az életünkbe, hogy örökre megváltoztatnak mindent, te ilyen vagy nekem… Mielőtt megszülettél, már akkor is a világon a legjobban vártalak, és attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeztél, minden más értelmet kapott. Voltak nehéz időszakok, csendes harcok, fájdalmak, amikor talán már én sem hittem magamban igazán, de valahányszor rád néztem, mindig kaptam még egy kis erőt. Még egy okot arra, hogy felálljak. Hogy menjek tovább. Talán nem is tudod, mennyi mindent köszönhetek neked. A szeretetednek. Az ölelésednek. A mosolyodnak. Annak, hogy vagy nekem. Te nemcsak a gyermekem vagy, hanem a szívem legmélyebb része, az egyik legnagyobb ajándék, amit az élettől kaptam. Köszönöm, hogy sokszor te adtál erőt akkor is, amikor nekem kellett volna erősnek lennem érted. És most, én szeretnélek támogatni téged, és erőt adni egy hatalmas megmérettetés előtt. Azt szeretném, hogy soha ne felejtsd el: TE VAGY A LEGJOBB. Nem azért, mert mindig elsőnek kell lenned. Nem azért, mert tökéletesnek kell lenned. Hanem azért, mert olyan szív, erő és kitartás van benned, ami egészen különleges, amit tanulhatnának tőled. A legbüszkébb vagyok rád minden egyes lépésedért. Köszönöm, hogy létezel, hogy vagy nekem. Szeretlek nagyon!
Sztárcsemeték, akik a szemünk előtt nőttek fel
Nem Judy az egyetlen a hazai sztárvilágban, akinek a gyermeke szinte észrevétlenül vált felnőtté. Ott van például Ördög Nóra és kislánya, Mici, akinek születését és első éveit az egész ország nyomon követhette a népszerű műsorvezető vlogjaiban. Mici mára igazi kis hölgy lett, aki nemcsak külsejében, de talpraesettségében is édesanyjára ütött. Hasonló a helyzet Köllő Babett lányával, Millával is. A luxusfeleség és műsorvezető gyakran oszt meg vicces vagy éppen megható történeteket a lányáról, aki mára egy kész jelenség lett, és sokak szerint modellnek is elmehetne.
A büszke édesanyák és a múló idő
A celebvilágban különösen nehéz egyensúlyozni a karrier és az anyaság között, de Judy és pályatársai példája mutatja, hogy a szeretet és a figyelem bizony kifizetődik. Az énekesnő posztja pedig nemcsak egy szép kép, hanem egy üzenet is minden édesanyának: élvezzenek ki minden pillanatot, mert a gyermekek elképesztő tempóban nőnek. Maja arca, mosolya és kisugárzása egyaránt tükrözi azt a szeretetet, amiben felnő, a rajongók pedig csak remélni tudják, hogy a jövőben még több ilyen megható pillanatot láthatnak majd Judy oldalán. Az biztos, hogy Judy lánya, Maja előtt fényes jövő áll, legyen szó bármilyen életútról, hiszen egy ilyen erős és tehetséges anyuka áll mögötte.
