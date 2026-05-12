Ez elképzelhetetlen, értetlenül állnak Orbán Willi előtt Lipcsében

A veterán magyar védő minden várakozást felülmúlt az RB Leipzignál. Orbán Willi szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen a csapatban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 13:30
Orbán Willi Bundesliga RB Leipzig

Orbán Willi immár tizenegy éve meghatározó alakja a lipcsei együttesnek. A 33 éves középhátvéd a keret fiatalítására tett kísérlet ellenére is nélkülözhetetlen maradt, egyik utódjelöltje sem ütötte meg az általa felállított mércét. Pedig a klub több 25 év alatti belső védővel is rendelkezik, ám egyikük sem képes olyan kiegyensúlyozott és megbízható teljesítményre, mint amire a magyar válogatott hátvédje.

Orbán Willi sorsáról még nem döntöttek Lipcsében
Orbán Willi sorsáról még nem döntöttek Lipcsében

A német RB Live külön hangsúlyozza, hogy 

ma már szinte elképzelhetetlen a lipcsei klub Orbán nélkül.

A magyar futballista 2015 óta tagja az együttesnek, és azon három játékos egyike, akik egy évtizeddel ezelőtt kulcsszerepet játszottak a csapat Bundesliga-feljutásában.

Mindezek ellenére a klub tavaly nyáron jelezte számára, hogy a jövőben kevesebb lehetőségre számíthat, és amennyiben távozni szeretne, nem állnak az útjába. Így a szezon előtt sokan úgy vélték, Orbán fokozatosan a hátérbe szorul majd, ehhez képest jelenleg ő rendelkezik a legtöbb játékperccel a keretben.

A korábbi csapatkapitány folyamatosan elsőrangú teljesítményt nyújtott a szezon során, így Ole Werner vezetőedző gyakorlatilag nem engedhette meg magának, hogy kihagyja a kezdőcsapatból.

Fizetéscsökkentés vár Orbán Willire?

A Mr. Megbízható becenévre hallgató védő szerződéséből még egy év van hátra, ugyanakkor a német Sky Sport néhány hete arról számolt be, hogy maradása esetén jelentős bércsökkentést kellene elfogadnia.

Teljesítménye alapján azonban ezt nehéz lenne szakmailag indokolni: Orbán kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Bundesligában csupán a Bayern München és a Borussia Dortmund kapott kevesebb gólt az RB Leipzignál, illetve abban is, hogy a klub egy év kihagyás után ismét kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
