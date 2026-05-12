Ez elképzelhetetlen, értetlenül állnak Orbán Willi előtt Lipcsében

Orbán Willi immár tizenegy éve meghatározó alakja a lipcsei együttesnek. A 33 éves középhátvéd a keret fiatalítására tett kísérlet ellenére is nélkülözhetetlen maradt, egyik utódjelöltje sem ütötte meg az általa felállított mércét. Pedig a klub több 25 év alatti belső védővel is rendelkezik, ám egyikük sem képes olyan kiegyensúlyozott és megbízható teljesítményre, mint amire a magyar válogatott hátvédje.

Orbán Willi sorsáról még nem döntöttek Lipcsében / Fotó: picture alliance

A német RB Live külön hangsúlyozza, hogy

ma már szinte elképzelhetetlen a lipcsei klub Orbán nélkül.

A magyar futballista 2015 óta tagja az együttesnek, és azon három játékos egyike, akik egy évtizeddel ezelőtt kulcsszerepet játszottak a csapat Bundesliga-feljutásában.

Mindezek ellenére a klub tavaly nyáron jelezte számára, hogy a jövőben kevesebb lehetőségre számíthat, és amennyiben távozni szeretne, nem állnak az útjába. Így a szezon előtt sokan úgy vélték, Orbán fokozatosan a hátérbe szorul majd, ehhez képest jelenleg ő rendelkezik a legtöbb játékperccel a keretben.

A korábbi csapatkapitány folyamatosan elsőrangú teljesítményt nyújtott a szezon során, így Ole Werner vezetőedző gyakorlatilag nem engedhette meg magának, hogy kihagyja a kezdőcsapatból.

Fizetéscsökkentés vár Orbán Willire?

A Mr. Megbízható becenévre hallgató védő szerződéséből még egy év van hátra, ugyanakkor a német Sky Sport néhány hete arról számolt be, hogy maradása esetén jelentős bércsökkentést kellene elfogadnia.

Teljesítménye alapján azonban ezt nehéz lenne szakmailag indokolni: Orbán kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Bundesligában csupán a Bayern München és a Borussia Dortmund kapott kevesebb gólt az RB Leipzignál, illetve abban is, hogy a klub egy év kihagyás után ismét kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára.