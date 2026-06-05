Sokan siratják, mások örülnek: máris távozik a Fradi bajnoka

Félszáz mérkőzés és egy, a Fradi-drukkerek számára alighanem örökké emlékezetes Európa-liga-menetelés után búcsút int a zöld-fehéreknek Gróf Dávid – jelentette be a napokban a klub. A rutinos hálóőr, aki a klubbal két bajnoki címet is szerzett a szezon egyik legkellemesebb meglepetése volt: Dibusz Dénes sérülése alatt remekül állt helyt a kapuban, és rövid idő alatt is belopta magát a szurkolók szívébe. Távozása azonban korántsem váltott ki egyöntetű sajnálkozást.

Gróf Dáviddal a kapuban Európa-liga nyolcaddöntőig menetelt a Ferencváros Fotó: Mike Egerton - PA Images

Megoszlanak a vélemények Gróf Dávid távozásáról

A zöld-fehérek szimpatizánsainak jelentős része csalódottan fogadta a veterán kapus búcsúját, és a közösségi médiában sorra érkeztek a hálálkodó és búcsúzó üzenetek.

Mindig számíthattunk rád. Köszönünk mindent!

– írták többen.

„Amikor szükség volt rá, azonnal beugrott, és végig magas színvonalon végezte a munkáját” – méltatta az egyik drukker.

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire megkedvelem” – fogalmazott egy másik szurkoló.

A hasonló hozzászólásokból nem volt hiány, ugyanakkor akadt egy tábor, amely egyáltalán nem bánja, hogy a 37 éves kapus távozik a Népligetből.

„Szerintem nem fog akkora űrt hagyni maga után” – vélekedett egyikük.

„Nem lehetett rá panasz, de helyet kell biztosítani a fiataloknak” – írta a következő.

Egy negyvenhez közelítő kapus nem fogja megváltani a világot, a klub jó döntést hozott

– szólt egy kritikusabb vélemény.

A Ferencvárosnál valóban magas volt az átlagéletkor az elmúlt idényben: Dibusz és Gróf is jócskán a harminc fölött jár, miközben a 27 éves Varga Ádám gyakorlatilag nem kapott lehetőséget. Most viszont elérkezhet az ő ideje, bár könnyen elképzelhető, hogy az FTC az átigazolási piacon új megoldás után néz, hogy tovább erősítse a posztot.