Ő a jövő, teljesen más sportba kóstolt bele a Fradi-kapus kislánya

Belekóstolt a sportba a Ferencváros kapusának, Gróf Dávidnak a kislánya. A négyéves Tia ügyesen taekwondózik. Erről nagypapája – aki maga is élvonalbeli kapus volt, szerepelt a Tatabányában, a Bp. Honvédban, az Újpesti Dózsában, a Videotonban, a Volánban és a felcsúti együttesben – mesélt a Metropolnak. Gróf Attila a fiával kapcsolatban pedig azt mondta, minden körülmények között számíthat rá a Fradi.

Gróf Dávid kislánya a taekwondóval barátkozik (Fotó: Kovacs Peter)

Ezt bizonyította akkor, amikor Dibusz Dénes kézujjtörése miatt kidőlt a sorból. Legutóbb a Braga elleni labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntő első, 2-0-ás meccsén bizonyított, más kérdés, hogy a visszavágót 4-0-ra elvesztette az FTC, de azért nem a fiam hibáztatható. Érzem, hogy Robbie Keane edző kedveli Dávidot, tudniillik a brit futballban – Hibernian, Notts County, Tamworth, Mansfield, Walsall – elsajátított olyan tudásanyagot, ami máig kíséri. A szigetországi edzésmódszerek jellege egészen más. Ezt az ír szakember pontosan tudja, és innen a szimpátia

– mondta Gróf Attila. Felvetésünkre, amikor a fia ismerkedett a kapus-szakmával, mire hívta fel a figyelmét, ezt válaszolta: bízzon magában, bármi is történik vele. Soha ne adja fel, ne hallgasson senkire, sem pozitív, sem negatív értelemben, járja csak a maga útját a saját meggyőződése szerint.

Dávid mindig ezerrel tréningezik, mert tudja, hogy valamikor biztosan rákerül a sor. Szerencsés ember, hiszen két olyan védő játszik előtte, akikben tökéletesen megbízhat. A Toon Raemaekers, Mariano Gómez középső védőgát összenőtt, fél szemvillanásból értik egymást és persze Dávidot is. Remekül fejelnek, fizikailag kiváló felépítésűek, magabiztosságuk példamutató.

Gróf Dávid nem hagyja magát elcsábítani

Mivel április 17-én a harminchetedik életévét is betölti Gróf Dávid, ezért okkal vetjük fel: mit ígér a jövője?

A magyar bajnokságban csakis a Ferencvárost tudja elképzelni. Mostanában is keresik külföldről, de nem hagyja magát újra elcsábítani

– hangzott Gróf Attila válasza.