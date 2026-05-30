Szörnyű vonatbaleset Budapesten: Több, mint százan utaztak a szerelvényben

Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kisteherautó Budapesten, a Rákosrendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körút magasságában. A szerelvényen százhuszan utaztak, a kisteherautóban két ember ült.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon hosszabb eljutási időre, a fővárosi szakaszon pótlóbuszos átszállásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.