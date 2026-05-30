Politico: Magyar Péter nem állapodott meg az uniós források kifizetéséről

A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság finoman szólva nem úgy értelmezi Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozóját, mint a miniszterelnök, szúrta ki a Mandiner. Magyar Péter azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A Politico cikke szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai alkuról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé - írja a Ripost.

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politico-nak úgy fogalmazott:

Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.

Vagyis miközben Magyar Pétert már ünnepli a baloldali sajtó, és ő is ünnepelteti magát, a háttérben tehát továbbra is a feltételek és vállalások állnak. Az Európai Bizottság tisztviselője hangsúlyozta a Politico-nak, hogy a mostani kötelezettségvállalási megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését. Hogy milyen "reformokra" (ez Magyarországon a megszorítások szinonimája a baloldalon) van szükség, azt Magyar Péter nem volt hajlandó megosztani, bár erre Orbán Viktor is felszólította. Ursula von der Leyen a közös sajtótájékoztatón a migrációs paktumot már elő is hozta. Politikai alku tehát van, a kérdés az, hogy milyen feltételeket szabott Brüsszel a pénzekhez.



