Politico: Magyar Péter nem állapodott meg az uniós források kifizetéséről

Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtak meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 07:29
A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság finoman szólva nem úgy értelmezi Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozóját, mint a miniszterelnök, szúrta ki a Mandiner. Magyar Péter azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A Politico cikke szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai alkuról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé - írja a Ripost. 

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - Fotó: Anadolu via AFP / 

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politico-nak úgy fogalmazott: 

Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését. 

Vagyis miközben Magyar Pétert már ünnepli a baloldali sajtó, és ő is ünnepelteti magát, a háttérben tehát továbbra is a feltételek és vállalások állnak. Az Európai Bizottság tisztviselője hangsúlyozta a Politico-nak, hogy a mostani kötelezettségvállalási megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését. Hogy milyen "reformokra" (ez Magyarországon a megszorítások szinonimája a baloldalon) van szükség, azt Magyar Péter nem volt hajlandó megosztani, bár erre Orbán Viktor is felszólította. Ursula von der Leyen a közös sajtótájékoztatón a migrációs paktumot már elő is hozta. Politikai alku tehát van, a kérdés az, hogy milyen feltételeket szabott Brüsszel a pénzekhez.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
