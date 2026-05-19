Kegyelmi ügy: Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatón buktatta le magát – jelentette ki Bohár Dániel

„Magyar Péter saját korábbi hazugságát buktatta le a mai rendkívüli sajtótájékoztatóján a kegyelmi ügyben.” – írta május 12-én Facebook-oldalán Bohár Dániel. A riporter egy videót is megosztott.

Ezért is tört ki 2024 februárjában a kegyelmi botrány, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával kegyelmet adott ennek a segítőnek

– mondta még a kampányidőszakban Magyar Péter, akinek videóját megidézte Bohár Dániel. A riporter hozzátette: „Ez volt Magyar Péter mondása a kampányban, hogy a kegyelmi ügyet a kormány hagyta jóvá. Ugyanez a Magyar Péter ma tartott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol bemutatta a kegyelmi ügy dokumentumait. És tudjátok, hogy mi derült ki? Hogy hazugság volt Magyar Péter és a teles balliberális sajtó állítása. Ugyanis minden úgy történt, ahogy azt korábban az előző kormány állította. Vagyis a kegyelmi ügyről Varga Judit és Novák Katalin döntöttek, akik a hibájuk után le is mondtak. Tehát a rendkívüli sajtótájékoztatón Magyar Péter lényegében beismerte a korábbi hazugságát és igazolta az előző kormány állítását.”

