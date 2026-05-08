Politikai vereség: Magyar Péter leendő minisztere máris megbukott

Még kormányra sem került a Tisza, máris visszalépett az igazságügyi miniszteri poszttól Magyar Péter egyik bizalmi embere.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 09:03
Egy nappal a miniszterelnöki eskütétel előtt kénytelen bejelenteni Magyar Péter, hogy ki fogja betölteni a leendő kormánya egyik kulcspozícióját. Erre azután kerül sor, hogy Melléthei-Barna Márton – Magyar Péter sógora – visszalépett az igazságügyminiszteri poszttól. Érdekfeszítő, hogy az új kormány még fel sem állt, de az egyik leendő miniszter máris megbukott – írja a Ripost.

Melléthei-Barna Márton (jobbra) visszalépett a miniszterjelöltségtől (Fotó: Balogh Zoltán)

Még a Tisza Párt táborában is komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, hogy Magyar Péter a saját sógorát akarta igazságügyi miniszternek kinevezni. Melléthei-Barna Márton végül csütörtökön a Facebookon jelentette be, hogy visszalép a jelöltségtől, amit Magyar Péter egy Facebook-kommentben vett tudomásul. Az egykori miniszterjelölt közleménye különösen hangsúlyozza, hogy 

Magyar Péter sógora továbbra is országgyűlési képviselőként és a Tisza frakciójának tagjaként kívánja segíteni a leendő kormány munkáját.

Visszalépés vagy brüsszeli visszaléptetés?

A Mandiner információi szerint a gyors visszavonulás mögött valójában az áll, hogy az Európai Néppártban (EPP) egyáltalán nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter a sógorát jelöltje egy nagyon fontos tárca élére. Az EPP többször azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy erőteljes nepotizmus határozza meg a döntéseit. Ennek fényében pedig nem tudtak felsorakozni Magyar ezen döntése mögé. 

A lap szerint Manfred Weber teljesen elfogadhatatlannak tartotta, hogy az új igazságügyi miniszter a leendő kormányfő közeli rokona.

A brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből. A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során. 

Magyar Péteréket az utolsó pillanatig mentegette a baloldali sajtó

Érdemes tudni, és ezt mondta Magyar is, hogy Melléthei-Barnát egyetemi csoporttársaként ismerte meg. És előbb volt tiszás, már a 2024-es tavaszi kampányban is segített a pártnak, mint Magyar Péter húgának a férje. Úgy tudom, 2025 őszén házasodtak össze.

– írta Dull Szabolcs, aki korábban azzal bukott le, hogy az akkor még baloldali Index főszerkesztőjeként rendszeresen egyeztetett Dobrev Klárával. Mindez egy híváslistából derült ki. Ekkor még nem volt Tisza, hanem a DK volt a legerősebb ellenzéki párt.

Aztán a Telex főszerkesztője lett, majd a Tisza Párt körül kezdett mozgolódni. Afféle influenszerszerűség lett.

Gondolatmenete a következő: mivel Magyar Péter hamarabb ismerte Melléthei-Barnát, minthogy az elvette volna Magyar Péter húgát feleségül, ezért nem is kifogásolható, hogy kinevezte igazságügyi miniszternek. Így már szó nincs nepotizmusról, ahogy mondani szokták, uram-bátyám viszony.

Az ellenpont.hu számolt be arról, hogy mivel a médiumok és az influenszerek világa lassan összefonódik, érdemes Horn Gábor, Gyurcsány volt SZDSZ-államtitkárát idézni, aki most a Republikon Intézet vezetője. Neki kifejezetten tetszett a sógor kinevezése. Így védte ugyanis Magyar Pétert: 

Belügy, igazságügy: biztonsági játék. Kellenek a saját emberek, kell a biztos háttér. Azt hiszem, ez is rendben és persze majd meglátjuk.

 

 

