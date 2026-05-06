Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliárdos szerződéseket kötött Balásy Gyula cégeivel
A Tisza Párt elnöke ma már élesen bírálja, korábban azonban milliárdos szerződéseket kötött Balássy cégeivel.
A Diákhitel Központ és a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó kommunikációs cégek között 2018 óta nettó 1,1 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket. A közérdekű adatokból az derül ki, hogy összesen nyolc ilyen szerződésről van szó, amelyek a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. részvételével jöttek létre – olvasható a Riposton.
Mint ismert, Magyar Péter 2019 és 2022 között volt a Diákhitel Központ vezetője. Ehhez az időszakhoz köthető a felek között megkötötött szerződések legnagyobb tétele, amelyet 2021. áprilisában írtak alá.
Ez nettó 227 millió forintos értéket képviselt.
A legutolsó ismert szerződés 2023 szeptemberében született, mintegy 47 millió forint értékben. A dokumentumokban a megrendelések megnevezése jellemzően „egyéb szolgáltatásként” szerepel, amely nem részletezi pontosan a konkrét feladatokat.
A Mandiner azt írja cikkében, hogy Magyar Péter egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt több, szerinte túlárazott kommunikációs szerződés került elé a kormányzati megbízások jelentős részét elnyerő Balásy-cégektől. A most ismert adatok szerint a szerződéses kapcsolat 2018 óta folyamatos, és bár az egyes tételek nagysága változó volt, a teljes keretösszeg így is meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
