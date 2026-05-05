Tiszás urambátyám-rendszer: újabb rokoni szálra derült fény

Nehéz lenne a véletlen művének nevezni, hogy újabb rokoni szálra derült fény a Tisza Párt háza táján – olvasható a Riposton. Miután kiderült, hogy Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke Magyar Péter rokona, most arról számoltak be többen is, hogy az MTA új elnöke, Pósfai Mihály a leendő belügyminiszter, Pósfai Gábor unokatestvére. Az elmúlt napokban pedig már beszámoltunk arról, hogy a Tisza-kormány igazságügyi minisztere Magyar Péter sógora. A Tisza Párt vezetői és a Tiszához köthető sajtó természetesen nem tartja aggályosnak az ügyet...

Magyar Pétert nem érdeklik az összeférhetetlenségi vádak. A sógora vezeti majd az igazságügyi tárcát, míg a leendő belügyminiszter unokatestvére az MTA új elnöke lesz

Urambátyám-rendszer a Tisza Pártban

Amikor a Tisza politikusai «Tisza-családról» beszéltek, nem tudtuk, hogy erre gondolnak... Nyilván pont annyira véletlen, hogy az MTA elnöke a belügyminiszter unokatestvére lesz, mint az, hogy az igazságügyért a miniszterelnök sógora felel majd!

– ezt írta Szűcs Gábor, a Fidesz leendő országgyűlési képviselője a legutóbbi posztjához. A bejegyzésben Szűcs ironikusan megjegyezte: „Jól halad a Tisza az Urambátyám-rendszer felszámolásával. Miután Magyar Péter sógorából igazságügyi minisztert csinálnak, a belügyminiszter unokatestvére lesz a Tudományos Akadémia elnöke.”

Németh Balázs: újabb rokon a fedélzeten

A leendő belügyminiszter, Pósfai Gábor unokatestvére, Pósfai Mihály lesz a következő három évben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ne feledjük, Magyar Péternek sógorminisztere is van!

– tette közzé Németh Balázs, aki szintén országgyűlési képviselő lesz a Fidesz frakcióban. A politikus videót is posztolt a bejegyzése mellé:

Magyar Pétert mentegeti a baloldali sajtó

Érdemes tudni, és ezt mondta Magyar is, hogy Melléthei-Barnát egyetemi csoporttársaként ismerte meg. És előbb volt tiszás, már a 2024-es tavaszi kampányban is segített a pártnak, mint Magyar Péter húgának a férje. Úgy tudom, 2025 őszén házasodtak össze.

– írta Dull Szabolcs, aki korábban azzal bukott le, hogy az akkor még baloldali Index főszerkesztőjeként rendszeresen egyeztetett Dobrev Klárával. Mindez egy híváslistából derült ki. Ekkor még nem volt Tisza, hanem a DK volt a legerősebb ellenzéki párt.

Aztán a Telex főszerkesztője lett, majd a Tisza Párt körül kezdett mozgolódni. Afféle influenszerszerűség lett.

Gondolatmenete a következő: mivel Magyar Péter hamarabb ismerte Melléthei-Barnát, minthogy az elvette volna Magyar Péter húgát feleségül, ezért nem is kifogásolható, hogy kinevezte igazságügyi miniszternek. Így már szó nincs nepotizmusról, ahogy mondani szokták, uram-bátyám viszonyról.