Konfliktus, buli, hadsereg – Magyar Péter szombati beiktatása borzolja a kedélyeket

Most szombaton, tehát május 9-én iktatják be hivatalába Magyar Pétert és kormányát. Emiatt pedig a Tisza Párt elnöke nagyszabású eseményt szervezett.

Magyar Péter szombaton teszi le miniszterelnöki esküjét Fotó: AFP / AFP

Nehéz gazdasági helyzet, hatalmas bulira mégis jut pénz

A leendő miniszterelnök korábban a Facebook oldalán jelentette be, hogy egész napos ünnepélyre készülnek május 9-én. A nagyszabású eseménysorozat megrendezése azért is érdekes, mert emiatt sokakban felmerül a kérdés, hogy a mostani háború okozta nehéz gazdasági helyzetben miért ennyire fontos, hogy a miniszterelnöki eskütételéből egy népünnepélyt csináljon Budapesten. Ráadásul még a főváros is anyagi csődben van, amit maga Magyar Péter is beismert és megjegyzett Karácsony Gergelynek, akivel a hétvégén vitába keveredett.

Ugyanis a főpolgármester a nagyszabású ünnepség előtti napon akart tartani egy bulit a rakparton, ezt nehezményezte a leendő miniszterelnök, aki Karácsony posztja alá egy kommentben fejtette ki véleményét ahelyett, hogy személyesen kereste volna fel a probléma tisztázása érdekében.

Fotó: Facebook

Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?

– írta Magyar Péter Karácsony Gergelynek, aki a leendő miniszterelnök politikai nyomásgyakorlására meghátrált és lemondta a pénteki eseményt.

Miután a bulik helyzete tisztázódott a Tisza Párt elnöke a Facebook oldalán jelentette be, hogy "a megválasztott miniszterelnök köszöntője, a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy „fergeteges buli” veszi kezdetét."

A Tisza párt vezetői már korábban sem vetették meg a bulizást, főleg nem Magyar Péter, aki többször is megfordult budapesti szórakozóhelyeken. A videók tanúsága szerint szívesen bulizik, táncol fiatal lányokkal. De olyan buliban is megfordult, ahol saját bevallása szerint valószínűleg kábítószer volt kitéve.

Ruszin-Szendi Romulusz hadsereggel akarja ünnepeltetni Magyar Pétert

A napokban Ruszin-Szendi Romulusz Radnai Márkkal együtt személyesen ellenőrizte a szombati esemény helyszínét, ahol a leendő honvédelmi miniszter elmondta, hogy a honvédség is részt vesz a beiktatás után lévő eseményen.

Amikor a katonák is belépnek az állami rendezvényekbe, én azt gondolom, hogy kellő méltóságot fog adni ahhoz, hogy valóban a rendszerváltás elkezdődjön

– fogalmazott Ruszin-Szendi.