Karácsony Gergely megfutamodott Magyar Péter kommentje után

Egy komment miatt megfutamodott Karácsony Gergely. Magyar Péter nehezményezte ugyanis, hogy Budapest főpolgármestere is bulit akart tartani a héten a fővárosban. Magyar Péter azonban politikai nyomásgyakorlással elérte, hogy főpolgármester végül beadja a derekát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 10:01
Neki esett Magyarország leendő miniszterelnöke Budapest főpolgármesterének. Magyar Péter és Karácsony Gergely közt a feszültség egy buli okozta, ami a héten a fővárosban kerül megrendezésre. Minek után május 9-én iktatják be hivatalába Magyar Pétert és kormányát, a Tisza párt vezére ez esemény kapcsán bulit szervezett a Kossuth térre, azonban egy nappal a beiktatás előtt Karácsony Gergely is ünnepleni készült. 

Karácson Gergely behódolt Magyar Péternek. Fotó: MW

Összeveszett Magyar Péter és Karácsony Gergely

Miután a főpolgármester bejelentette, hogy a rakparton tart rendszerváltó bulit május 8-án pénteken, Magyar Péter azonnal kiakadt, mivel így - szerinte - elvette volna az ő ünnepségéről a figyelmet a pénteki esemény. Magyarország leendő miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg Karácsony Gergelynek, amit nem személyesen, hanem a főpolgármester közösségi oldalán jegyzett, az eseményt hirdető poszt alatt. 

Mint írta, szerinte kifejezetten káros és udvariatlan dolog az Karácsonytól, hogy egy nappal a rendszerváltó ünnep előtt ő is bulit szervezett a fővárosba. Majd azt a kérdést is feltette Magyar a főpolgármesternek, hogy "egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?".

Ezután pedig a kommentszekcióban hamar elszabadultak az indulatok a tiszások és Karácsony Gergely szimpatizánsai között, ugyanis az emberek egymást személyeskedve kezdték el szidni. 

Karácsony beadta a derekát

Budapest főpolgármestere végül meghátrált és átszervezte az eseményt. Ezért a pénteki buli elmarad és csak a szombati lesz megtartva. Ezt Karácsony Gergely már a Facebook oldalán is bejelentette. 

A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt.

– írja Karácsony a közösségi oldalán. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
