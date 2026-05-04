Karácsony Gergely megfutamodott Magyar Péter kommentje után

Neki esett Magyarország leendő miniszterelnöke Budapest főpolgármesterének. Magyar Péter és Karácsony Gergely közt a feszültség egy buli okozta, ami a héten a fővárosban kerül megrendezésre. Minek után május 9-én iktatják be hivatalába Magyar Pétert és kormányát, a Tisza párt vezére ez esemény kapcsán bulit szervezett a Kossuth térre, azonban egy nappal a beiktatás előtt Karácsony Gergely is ünnepleni készült.

Karácson Gergely behódolt Magyar Péternek. Fotó: MW

Összeveszett Magyar Péter és Karácsony Gergely

Miután a főpolgármester bejelentette, hogy a rakparton tart rendszerváltó bulit május 8-án pénteken, Magyar Péter azonnal kiakadt, mivel így - szerinte - elvette volna az ő ünnepségéről a figyelmet a pénteki esemény. Magyarország leendő miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg Karácsony Gergelynek, amit nem személyesen, hanem a főpolgármester közösségi oldalán jegyzett, az eseményt hirdető poszt alatt.

Mint írta, szerinte kifejezetten káros és udvariatlan dolog az Karácsonytól, hogy egy nappal a rendszerváltó ünnep előtt ő is bulit szervezett a fővárosba. Majd azt a kérdést is feltette Magyar a főpolgármesternek, hogy "egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?".

Ezután pedig a kommentszekcióban hamar elszabadultak az indulatok a tiszások és Karácsony Gergely szimpatizánsai között, ugyanis az emberek egymást személyeskedve kezdték el szidni.

Karácsony beadta a derekát

Budapest főpolgármestere végül meghátrált és átszervezte az eseményt. Ezért a pénteki buli elmarad és csak a szombati lesz megtartva. Ezt Karácsony Gergely már a Facebook oldalán is bejelentette.

A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt.

– írja Karácsony a közösségi oldalán.