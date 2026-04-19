Budapest már a béreket sem tudja kifizetni, eltűnt a mentőöv

Budapest az elmúlt években nemcsak rossz irányba haladt, hanem mára veszélyesen közel sodródott a pénzügyi összeomláshoz is. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a főváros jelenlegi pénzügyi állapota már a működőképesség határát feszegeti. A kormányváltás miatt ráadásul segítségre sem biztos, hogy számíthat.

Karácsony Gergely főpolgármesternél hat év alatt kiürült Budapest kasszája

Különösen éles a kontraszt ahhoz képest, honnan indult a városvezetés: 2019-ben Karácsony Gergely mintegy 214 milliárd forintos tartalékkal vette át a főváros irányítását elődjétől, Tarlós István. Hat évvel később azonban a kassza kiürült, a pénzügyi mozgástér beszűkült, és a város a csőd szélére sodródott.

A kormány korábban jelezte: nem hagyja, hogy a budapestiek viseljék a rossz döntések következményeit. Ennek jegyében egy speciális segélyhitel-konstrukciót is kidolgoztak, amely lehetővé tette volna, hogy az állam átvállalja a főváros egyes költségeit, amennyiben Budapest hivatalosan is fizetésképtelenné válik.

Csakhogy ez a forgatókönyv végül nem valósult meg. A fővárosi önkormányzat, a kormány kérése ellenére nem mondta ki a fizetésképtelenséget, pedig ez lett volna a segítségnyújtás alapfeltétele. Időközben politikai változás történt, a korábbihoz hasonló ígéret pedig egyelőre nincs a főváros megmentése érdekében.

A választási eredmények után a főváros vezetése ismét a kivéreztetés narratíváját vette elő, ugyanis áprilisban esedékes a szolidaritási hozzájárulás következő részletének a levonása. Karácsony Gergely nyilvánosan felszólította a Magyar Államkincstár vezetését, hogy ne emeljenek le pénzt a főváros számlájáról, és kérte az inkasszó ideiglenes felfüggesztését.

A helyzet drámaiságát maga a főpolgármester is elismerte a keddi sajtótájékoztatóján : közlése szerint a főváros számláján jelenleg mintegy mínusz 6,5 milliárd forint található. Ha az esedékes állami levonások megtörténnek, Budapest akár az áprilisi béreket sem tudja kifizetni a közszolgáltatásokban dolgozóknak.

A sajtótájékoztatón elhangzott kijelentések hangvétele is feszültséget tükrözött: a főpolgármester arra kérte az Államkincstár vezetőjét, hogy függessze fel az intézkedést, utalva arra, hogy a politikai változások miatt úgyis bizonytalan a pozíciója.

Szóltam a budapesti államkincstár vezetőjének, hogy függessze fel ezt, mert nyilván úgyis nemsokára új állás után kell néznie, ne kockáztassa a budapesti közszolgáltatásokat

– mondta a főpolgármester flegmán.