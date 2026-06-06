Meggondolta magát Steven Spielberg, váratlan kijelentést tett

A legendás rendező több mint elegendő mennyiségű sci-fi filmet rendezett már. Az abszolút klasszikus E.T., a földönkívüli mellett ő rendezte a Harmadik típusú találkozások és a Világok háborúja című filmet is. Ezek alapján pedig nem is olyan meglepő, hogy a 79 éves Steven Spielberg a való életben is hisz az idegenek létezésében, és úgy véli, hogy több dolog történik, mint amit elmondanak nekünk.

Az E.T., a földönkívüli című film legendás rendezője, Steven Spielberg kijelentette, hogy hisz az idegenekben (Fotó: Northfoto)

Steven Spielberg hisz a földönkívüliek létezésében

„Azóta hiszek benne, hogy 50 évvel ezelőtt megcsináltam a Harmadik típusú találkozásokat. De mindig azt mondtam: Amíg nem láttam a saját szememmel azonosítatlan anomáliás jelenséget vagy azonosítatlan repülő tárgyat, addig nem fogom kategorikusan kijelenteni, hogy onnan kívülről érkezett élet ide. De ez megváltozott. Most már hajlandó vagyok másképp állni mindehhez, mert a közvetett bizonyítékok elsöprő erejűek” – mondta Spielberg.

Az E! News-nak adott interjúban kitért rá, hogy világéletében hitt az ufókban, és ahogy idősödött, a hite csak megerősödött.

Egyre inkább valósággá vált. Ahogy teltek az évek, elkezdtem hinni abban, hogy valóban történik valami, amit nem mondanak el nekünk.

Steven Spielberg ezeket a kijelentéseket a hamarosan bemutatásra kerülő A leleplezés napja című filmjének promóciója során tette, amelynek főszereplői Emily Blunt, Colman Domingo és Josh O’Connor. A történet egy bejelentőről szól, aki bizonyítékot talál a Földön élő nem emberi intelligenciára, és ezzel globális felismerést indít el, miközben az emberek megpróbálnak megbirkózni az idegen életformák gondolatával. Bár a film egyértelműen a sci-fi kategóriába sorolható, Spielberg úgy véli, hogy több mint egy csipetnyi igazság is van benne.

„Ez az első olyan filmem, amelyet sci-fiként fognak tekinteni, de én nem tartom sci-finek. Sokkal inkább tükrözi a világot, ahogyan az fejlődik, és azokat a felfedezéseket, amelyek éppen most történnek” – mondta a rendező.

Colin Firth, akit szintén láthatunk a hamarosan mozikba kerülő filmben, elismerte, hogy Spielberg szilárd hite az idegenek létezésében, hatással volt a forgatáson uralkodó hangulatra.