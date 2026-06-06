Újra szerelmes: ilyen esküvői ruhára esküszik a menyasszony, akit az oltárnál hagytak faképnél

A Swansea-i Kayley Stead szíve teljesen összetört, amikor vőlegénye egyedül hagyta az oltár előtt. A Wales-i nő most először nyilatkozott arról, hogy újra menyasszony lett, és azt is elárulta, hogyan sikerült teljes bizalmat építenie új párja iránt, és milyen ruhát szeretne a különleges napra.

Megtalálta az igazit az oltárnál elhagyott menyasszony (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Újra menyasszony lett a nő, akit az oltár előtt hagyott el a vőlegénye

Kayley esküvője álomszerű, tökéletes napnak ígérkezett, amelyet 120 vendéggel ünnepelt volna, ám akkori vőlegénye egész egyszerűen nem jelent meg a nagy napon. A 31 éves nő azonban döntött és bátran folytatta egyedül a ceremóniát, félretéve a szívfájdalmát, hogy egyedül vonuljon be az esküvőre, egyedül fogyassza el az ételt, tartsa meg a beszédet, táncoljon, és még profi fotókat is készíttessen – magáról.

Miután átélte minden menyasszony legrosszabb rémálmát, soha nem gondolta volna, hogy újra megtalálja majd a szerelmet. Ám minden megváltozott, amikor újra kapcsolatba lépett régi egyetemi barátjával, a 31 éves Richard Perrot-tal, és kapcsolatuk hamar komolyabbra fordult. Bár Kayley boldogabb, mint valaha, hogy végre megtalálta igaz szerelmét, a második esküvőjének gondolata mégis felszínre hozott benne néhány fájdalmas érzést:

„Amikor egy újabb esküvőre gondolok, mindig ott van az a kis ördög a vállamon, aki emlékeztet rá, hogy már egyszer megbíztam valakiben, és ő cserbenhagyott.”

A pár úgy döntött, hogy 2028-ban szeretne összeházasodni. A menyasszony igyekszik nem összehasonlítani a közelgő esküvőjét a korábbival, és egy teljesen más stílusú ruhát tervez magának:

„Nehéz egy újabb esküvőt tervezni, különösen a ruhát, mert az elsőt nagyon szerettem. Mindig is imádtam a csipkét. De most olyan ruhát szeretnék, ami azt tükrözi, ki vagyok most. Sokkal magabiztosabb vagyok magamban és a testemben, mint korábban. És egyértelműen megtanultam, az a legfontosabb, hogy olyan ruhát találjak, amiben kényelmesen el tudok menni a mosdóba.”

Kayley azt is elárulta, egykori vőlegénye csak egyszer jelentkezett nála, miután az oltár előtt cserbenhagyta. Akkor arra kérte, hogy adja vissza a munkaruháját.