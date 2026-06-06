Újra szerelmes: ilyen esküvői ruhára esküszik a menyasszony, akit az oltárnál hagytak faképnél
Ismét bízik és hisz a szerelemben. Meglepő dolgokat árult el a menyasszony.
A Swansea-i Kayley Stead szíve teljesen összetört, amikor vőlegénye egyedül hagyta az oltár előtt. A Wales-i nő most először nyilatkozott arról, hogy újra menyasszony lett, és azt is elárulta, hogyan sikerült teljes bizalmat építenie új párja iránt, és milyen ruhát szeretne a különleges napra.
Újra menyasszony lett a nő, akit az oltár előtt hagyott el a vőlegénye
Kayley esküvője álomszerű, tökéletes napnak ígérkezett, amelyet 120 vendéggel ünnepelt volna, ám akkori vőlegénye egész egyszerűen nem jelent meg a nagy napon. A 31 éves nő azonban döntött és bátran folytatta egyedül a ceremóniát, félretéve a szívfájdalmát, hogy egyedül vonuljon be az esküvőre, egyedül fogyassza el az ételt, tartsa meg a beszédet, táncoljon, és még profi fotókat is készíttessen – magáról.
Miután átélte minden menyasszony legrosszabb rémálmát, soha nem gondolta volna, hogy újra megtalálja majd a szerelmet. Ám minden megváltozott, amikor újra kapcsolatba lépett régi egyetemi barátjával, a 31 éves Richard Perrot-tal, és kapcsolatuk hamar komolyabbra fordult. Bár Kayley boldogabb, mint valaha, hogy végre megtalálta igaz szerelmét, a második esküvőjének gondolata mégis felszínre hozott benne néhány fájdalmas érzést:
„Amikor egy újabb esküvőre gondolok, mindig ott van az a kis ördög a vállamon, aki emlékeztet rá, hogy már egyszer megbíztam valakiben, és ő cserbenhagyott.”
A pár úgy döntött, hogy 2028-ban szeretne összeházasodni. A menyasszony igyekszik nem összehasonlítani a közelgő esküvőjét a korábbival, és egy teljesen más stílusú ruhát tervez magának:
„Nehéz egy újabb esküvőt tervezni, különösen a ruhát, mert az elsőt nagyon szerettem. Mindig is imádtam a csipkét. De most olyan ruhát szeretnék, ami azt tükrözi, ki vagyok most. Sokkal magabiztosabb vagyok magamban és a testemben, mint korábban. És egyértelműen megtanultam, az a legfontosabb, hogy olyan ruhát találjak, amiben kényelmesen el tudok menni a mosdóba.”
Kayley azt is elárulta, egykori vőlegénye csak egyszer jelentkezett nála, miután az oltár előtt cserbenhagyta. Akkor arra kérte, hogy adja vissza a munkaruháját.
„Nem volt előzetes figyelmeztetés vagy ok arra, hogy ezt tegye. Elment, és nem volt annyi becsület benne, hogy személyesen mondja el nekem, milyen döntést hozott.”
Visszagondolva mindarra, amin keresztülment, Kayley azt mondja, Richard mellett végre megértette, milyen is valójában az igaz szerelem – írja a Mirror.
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