Mindenki Dua Lipa esküvőjéről beszél, özönlöttek a sztárok gratulációi

Igazi meglepetéssel örvendeztette meg rajongóit Dua Lipa. Az énekesnő eddig nem látott fotókat osztott meg esküvőjéről, amelyet a színész Callum Turnerrel tartott egy szűk körű, meghitt szertartás keretében.

Dua Lipa elhagyta a hagyományos esküvői ruhát / Fotó: NurPhoto via AFP

Dua Lipa esküvője egy nagyon privát szertartás volt

A világsztár a klasszikus menyasszonyi ruha helyett egy rendkívül elegáns és extravagáns összeállításban mondta ki a boldogító igent. A nagy napon csupán a pár legközelebbi családtagjai és barátai voltak jelen, így az esemény valóban bensőséges hangulatban zajlott. Dua Lipa egy lenyűgöző Schiaparelli kosztümöt viselt, amelyet Daniel Roseberry tervezett számára. A különleges szettet hozzáillő kesztyű, Christian Louboutin cipő, valamint egy túlméretezett fehér kalap tette teljessé.

A friss házasok kéz a kézben, ragyogó mosollyal az arcukon hagyták el a hivatalt. Az Instagramon megosztott képeken nemcsak Dua Lipa egyedi, divatlapokba illő szettje látható közelebbről, hanem azok a megható pillanatok is, amikor szerelmesen összekapaszkodva sétálnak ki az épületből.

A bejegyzés pillanatok alatt hatalmas sikert aratott, a kommentek között pedig számos világsztár is gratulált az ifjú párnak. Többek között Gracie Abrams és Gigi Hadid is jókívánságait küldte, miközben a rajongók elárasztották a posztot szívecskékkel és dicsérő üzenetekkel.