„Bárcsak visszatekerhetném az időt” – Egy szelet pizza okozta a menyasszony vesztét

Egy menyasszony legrosszabb rémálma vált valóra néhány nappal az álomesküvője előtt, amikor egyetlen harapás majdnem tönkretette a nagy napját.

Pár nappal az esküvője előtt esett le a menyasszony foga – Fotó: andreonegin / Shutterstock

A menyasszony egy pizza miatt esett pánikba

Katrina Kelly már két és fél éve szervezte tökéletes esküvőjét vőlegényével, John Grevinevel, akik május 23-án készülnek összeházasodni Máltán. A 32 éves tánctanár büszkén mesélte barátainak, hogy mennyire nyugodtan és szervezetten kezeli az esküvő körüli készülődést, egészen addig, amíg egy vacsora teljesen fel nem borította a terveit.

Katrina ugyanis imádja az extra ropogós pizzát, ezért megkérte vőlegényét, hogy a megszokottnál tovább süsse a vacsorájukat. Az angol nő azonban sokkot kapott, amikor beleharapott az egyik szeletbe, és azonnal megérezte, hogy valami nincs rendben.

Abban a pillanatban tudtam, mi történt. Csak arra tudtam gondolni, hogy bárcsak visszatekerhetném az időt.

A harapás ugyanis olyan erős volt, hogy leesett a jobb első fogán lévő fogászati héj, amit már 12 éve viselt. Katrina elmondta, hogy ő és vőlegénye másodpercekig csak némán ültek döbbenten az asztalnál.

A menyasszony különösen azért esett kétségbe, mert az esküvőre már így is rengeteget költöttek, ezért egy újabb váratlan kiadás egyáltalán nem hiányzott nekik. Végül 60 fontot (24 550 Ft) kellett fizetnie azért, hogy a fogászati héjat sürgősen visszaragasszák a nagy nap előtt.

Bride-to-be loses tooth days before destination wedding thanks to pizza order https://t.co/a31BQ0dUhO — K.B. (@KB97783357) May 27, 2026

Az elmúlt hetekben azzal dicsekedtem a barátaimnak, hogy milyen szervezett vagyok, és hogy nem értem, min stresszel mindenki az esküvők körül, hiszen olyan egyszerű, mi romolhat el most?

Szerencsére a történet végül jól zárult, Katrina időben visszakapta a mosolyát az esküvőre. A menyasszony nagyon megkönnyebbült, hogy gyors és teljesen fájdalommentes módon visszaragasztották a letört fogdarabot – írja a Mirror.