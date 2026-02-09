Ma van a pizza világnapja: íme néhány érdekesség a világ legnépszerűbb ételéről
Évi több milliárd darabot adnak el belőle frissen készítve és fagyasztva is. A világon mindenhol ismerik és szeretik, valamint megszámlálhatatlan ízesítésben készítik. Ma van a pizza világnapja!
A pizza nem is olasz és nem is amerikai találmány és eredetileg a szegények kenyere volt. A klasszikus, feltétekkel ellátott pizza valóban olasz eredetű, azonban az ősét már az ókorban is fogyasztották. Úgy tartják, hogy a lapos tésztát már az ókori görögök is forró köveken vagy tűzön sütötték és olívaolajjal megkenve fogyasztották. Ezt vették át a rómaiak és így terjedt el a tésztaétel Olaszországban. Nevének eredete a latin "pincere", vagyis összegyúrni szóból eredhet. Az ősi pizzáról legelőször Vergilius írt Kr. e. előtt 20 körül az Aeneis című műben, de az ókori Egyiptomban és Pompei romjai közt is találtak a régészek pizzakészítésre utaló ábrázolásokat. Magát a szót, hogy pizza pedig először az olaszországi Gaeta városában dokumentálták, i.e. 997-ben.
47 éve hunyt el a holográfia magyar feltalálója
Gábor Dénes Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója 1979-ben ezen a napon hunyt el Londonban. Általános tanulmányai után Gábor Dénes először a Műegyetem gépészmérnöki szakán tanult, majd 20 éves korától Berlinben folytatta tanulmányait a műszaki főiskola elektromérnöki tagozatán. Dolgozni is Németországban kezdett és ott került kapcsolatba az elektronoptikával és az elektronsugaras berendezésekkel, 1927-ben doktori értekezését a katódsugárcsőről írta. Később a plazmajelenségek vizsgálatával foglalkozott, 1934-benl pedig Angliába települt, ahol a Thomson Houston Társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott. A holográfia feltalálásakor az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Tudományos munkásságáért, elsősorban a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat.
Horthy is ezen a napon hunyt el
Méghozzá 1957-ben, Portugáliában. Horthy Miklós az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.
Egy híres matematikusunk pedig ezen a napon született
Bolyai Farkas, matematikus 1775. február 9-én született Bólyán. Diákéveiben megtanulta a német, a francia, az olasz, az angol, a héber és a román nyelvet. Rendkívüli fejszámoló képességével és zenei érzékével is kitűnt, tanárai csodagyerekként kezelték. 1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja volt.
Ma van a görög nyelv világnapja is
2018-ban a görög parlament a görög nyelv világnapjának nyilvánította február 9-ét. 1857-ben ezen a napon hunyt el ugyanis a neves görög költő, Dionísziosz Szolomósz, Görögország nemzeti himnuszának szerzője, így ez a nap Szolomósz munkásságára is felhívja a figyelmet. A neves dátum alkalmából világszerte számos helyen irodalmi fesztivállal és különféle kulturális rendezvényekkel várják a görög nyelv és kultúra iránt érdeklődőket.
A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja is február 9-én van
A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája, a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban 1943. február 9-én történt, a szovjet hadsereg általános támadását követően. Ezen a napon 40.000-en vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik közül szintén tízezrek haltak meg. A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni ezekről a katonákról, akik mint a németekkel szövetséges haderő tagjai a Szovjetunió ellen harcoltak. Tragikus sorsuk, „feláldozásuk története” a magyar történelem egyik legszomorúbb fejezete.
Négy helyen várják a véradókat ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.)
Esős lesz ma az időjárás
A koponyeg.hu szerint hétfőn erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Esetleg elvétve fordul elő kisebb csapadék. +6 fok körül mozoghat a hőmérséklet délután, vagyis nem lesz túl hideg.
Ma kezdődik a divathét is Budapesten
Idén február 9. és 15. között kerül megrendezésre az év legjobban várt közép-európai divateseménye, a Budapest Central European Fashion Week, méghozzá több helyszínen. Február 13-án például az Apollo Gallery, 13-án és 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum várja a látogatókat egy divatbemutatóval – utóbbi helyszínen ráadásul workshopokon és divatipari kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettek. A bemutatón a kollekciók mellett magyar és régiós tervezőkkel is meg lehet ismerkedni, ezen kívül pedig számtalan kísérőesemény várja az érdeklődőket, amikről itt lehet tájékozódni.
