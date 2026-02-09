Ma van a pizza világnapja: íme néhány érdekesség a világ legnépszerűbb ételéről

A pizza nem is olasz és nem is amerikai találmány és eredetileg a szegények kenyere volt. A klasszikus, feltétekkel ellátott pizza valóban olasz eredetű, azonban az ősét már az ókorban is fogyasztották. Úgy tartják, hogy a lapos tésztát már az ókori görögök is forró köveken vagy tűzön sütötték és olívaolajjal megkenve fogyasztották. Ezt vették át a rómaiak és így terjedt el a tésztaétel Olaszországban. Nevének eredete a latin "pincere", vagyis összegyúrni szóból eredhet. Az ősi pizzáról legelőször Vergilius írt Kr. e. előtt 20 körül az Aeneis című műben, de az ókori Egyiptomban és Pompei romjai közt is találtak a régészek pizzakészítésre utaló ábrázolásokat. Magát a szót, hogy pizza pedig először az olaszországi Gaeta városában dokumentálták, i.e. 997-ben.

47 éve hunyt el a holográfia magyar feltalálója

Gábor Dénes Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója 1979-ben ezen a napon hunyt el Londonban. Általános tanulmányai után Gábor Dénes először a Műegyetem gépészmérnöki szakán tanult, majd 20 éves korától Berlinben folytatta tanulmányait a műszaki főiskola elektromérnöki tagozatán. Dolgozni is Németországban kezdett és ott került kapcsolatba az elektronoptikával és az elektronsugaras berendezésekkel, 1927-ben doktori értekezését a katódsugárcsőről írta. Később a plazmajelenségek vizsgálatával foglalkozott, 1934-benl pedig Angliába települt, ahol a Thomson Houston Társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott. A holográfia feltalálásakor az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Tudományos munkásságáért, elsősorban a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat.

Horthy is ezen a napon hunyt el

Méghozzá 1957-ben, Portugáliában. Horthy Miklós az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.