Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat – Videó!
Videón a Nobel-díj átadó. Krasznahorkai László a második magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre után.
Krasznahorkai László szerdán, Alfred Nobel halálának évfordulóján vette át az irodalmi Nobel-díjat a stockholmi hangversenyteremben rendezett ünnepségen - írja a Magyar Nemzet.
A Nobel-békedíjat Oslóban adták át, míg a többi kitüntetést Stockholmban, ahol XVI. Károly Gusztáv svéd király személyesen köszönti a díjazottakat. Az esemény nemcsak tudományos és irodalmi szempontból kiemelkedő, hanem világszerte jelentős presztízst képvisel.
Az idei irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapta, akinek „szemléletes és látomásos életműve az apokaliptikus borzalom közepette is képes kiemelni a művészet erejét”.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre