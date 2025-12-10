Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat – Videó!

RETRO RÁDIÓ

Videón a Nobel-díj átadó. Krasznahorkai László a második magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre után.

Létrehozva: 2025.12.10.
Létrehozva: 2025.12.10. 16:46
Módosítva: 2025.12.10. 16:47
Krasznahorkai László szerdán, Alfred Nobel halálának évfordulóján vette át az irodalmi Nobel-díjat a stockholmi hangversenyteremben rendezett ünnepségen - írja a Magyar Nemzet.

 Krasznahorkai László a második magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre után. Fotó: Marjai János /  MTI

A Nobel-békedíjat Oslóban adták át, míg a többi kitüntetést Stockholmban, ahol XVI. Károly Gusztáv svéd király személyesen köszönti a díjazottakat. Az esemény nemcsak tudományos és irodalmi szempontból kiemelkedő, hanem világszerte jelentős presztízst képvisel.

Az idei irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapta, akinek „szemléletes és látomásos életműve az apokaliptikus borzalom közepette is képes kiemelni a művészet erejét”.

 

