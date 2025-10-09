A 72 esztendős Krasznahorkai László Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 2015. május 18-án elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat, idén pedig ő veheti át az irodalmi Nobel-díjat.

Bejelentették: Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat Fotó: Archív

Több ismert művét, így a Sátántangót, a Werckmeister harmóniákat és a A torinói ló című alkotását is vászonra vitte filmrendező barátja, Tarr Béla.