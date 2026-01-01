Újévi fogadalom 2026-ra - Mutatjuk, a politikusok min változtatnak idén, és min nem

„Megfogadom újévkor is, hogy mindent megteszek a kormánypárt győzelme érdekében”- mondta a Metropolnak Janó-Veilandics Franciska fővárosi kormánypárti politikus. Képviselőtársa, Radics Béla újévi fogadalom terén hasonlóan járt el, de hosszútávon a család és közéleti munka közti harmóniára törekszik majd 2026-ban.

Radics Béla képviselő karácsonykor kizárt minden mást az életéből, csak a családjával foglalkozott, aztán jött az újévi fogadalom

Fotó:RB

„Az idei évben megszületett a második kislányom, aki már tíz hónapos, a nagyobb pedig hamarosan négyéves lesz”- árulja el Radics Béla lapunknak.

A politikus számára

mindig a család volt az iránytű,

és bár eddig is sok idejét lefoglalta a munka,

jövőre ez hatványozottan érvényes lesz. Hiszen nem csupán a Fővárosi Közgyűlésben küzd majd tovább a budapestiekért, hanem várhatóan az országgyűlési választáson is indul, tehát sűrű fél év előtt áll.

Ennek ellenére hiszek abban, hogy hosszú távon csak akkor lehet felelősen várost, közösséget, jövőt építeni, ha a munka és a család között megvan az egyensúly. Úgyhogy éppen erre fogok törekedni jövőre

- hangsúlyozta.



Van, aki leszokott a cigiről, de van, akinél nem létezik az újévi fogadalom

A Metropol a többi fővárosi kormánypárti politikust is megkérdezte újévi fogadalmáról. Lehoczky Ádám azok közé tartozik, aki nem fogad meg újévkor semmit.

Lehoczky Ádám képviselő még soha nem tett újévi fogadalmat önmagának Fotó:LÁ

Nem szoktam fogadalmat tenni, főleg nem az újévhez kötődően. Hiszen a fogadalmak változásokról szólnak, és ha egy változásra szükség van, azzal nem kell megvárni az új évet

-mondta a képviselő. Hozzátette: „Viszont arra törekszem, hogy minden évben jobb, bölcsebb emberré váljak!”.

Franciska mindent bele ad, hogy a kormánypárt győzzön az áprilisi választásokon Fotó: VF



Janó-Veilandics Franciskának a Fővárosi Közgyűlésben eltöltött egy év tapasztalata elég volt, hogy meggyőződjön arról: ” Az ország sorsa nagyon rossz irányt venne, ha esetleg a Tisza párt kormányozna”.

„A Tisza fővárosi képviselői a kezdetektől együttműködnek Karácsony Gergellyel, amiért cserébe pénzosztó pozíciókba ültethetik az embereiket. Eladó a lelkük a hatalomért, így adnák el az országot is brüsszeli érdekeknek, ha rajtuk múlna. Ezért megfogadom újévkor is, hogy mindent megteszek a kormánypárt győzelme érdekében”- részletezte.