Újévi fogadalom 2026-ra - Mutatjuk, a politikusok min változtatnak idén, és min nem
Szilveszter este a legtöbben magukba szállnak. Azután sok ember újévi fogadalmat tesz. A Fidesz-KDNP fővárosi politikusait kérdeztük önmaguknak tett, újévi vállalásaikról.
„Megfogadom újévkor is, hogy mindent megteszek a kormánypárt győzelme érdekében”- mondta a Metropolnak Janó-Veilandics Franciska fővárosi kormánypárti politikus. Képviselőtársa, Radics Béla újévi fogadalom terén hasonlóan járt el, de hosszútávon a család és közéleti munka közti harmóniára törekszik majd 2026-ban.
„Az idei évben megszületett a második kislányom, aki már tíz hónapos, a nagyobb pedig hamarosan négyéves lesz”- árulja el Radics Béla lapunknak.
A politikus számára
- mindig a család volt az iránytű,
- és bár eddig is sok idejét lefoglalta a munka,
- jövőre ez hatványozottan érvényes lesz. Hiszen nem csupán a Fővárosi Közgyűlésben küzd majd tovább a budapestiekért, hanem várhatóan az országgyűlési választáson is indul, tehát sűrű fél év előtt áll.
Ennek ellenére hiszek abban, hogy hosszú távon csak akkor lehet felelősen várost, közösséget, jövőt építeni, ha a munka és a család között megvan az egyensúly. Úgyhogy éppen erre fogok törekedni jövőre
- hangsúlyozta.
Van, aki leszokott a cigiről, de van, akinél nem létezik az újévi fogadalom
A Metropol a többi fővárosi kormánypárti politikust is megkérdezte újévi fogadalmáról. Lehoczky Ádám azok közé tartozik, aki nem fogad meg újévkor semmit.
Nem szoktam fogadalmat tenni, főleg nem az újévhez kötődően. Hiszen a fogadalmak változásokról szólnak, és ha egy változásra szükség van, azzal nem kell megvárni az új évet
-mondta a képviselő. Hozzátette: „Viszont arra törekszem, hogy minden évben jobb, bölcsebb emberré váljak!”.
Janó-Veilandics Franciskának a Fővárosi Közgyűlésben eltöltött egy év tapasztalata elég volt, hogy meggyőződjön arról: ” Az ország sorsa nagyon rossz irányt venne, ha esetleg a Tisza párt kormányozna”.
„A Tisza fővárosi képviselői a kezdetektől együttműködnek Karácsony Gergellyel, amiért cserébe pénzosztó pozíciókba ültethetik az embereiket. Eladó a lelkük a hatalomért, így adnák el az országot is brüsszeli érdekeknek, ha rajtuk múlna. Ezért megfogadom újévkor is, hogy mindent megteszek a kormánypárt győzelme érdekében”- részletezte.
Életmódváltásban gondolkodik Böjte Péter, akinek a sokakat érintő ülőmunka hátrányaiból lett elege.
„Igyekszem 2026-ban aktívabb, egészségesebb életmódot folytatni. Újra elkezdek sportolni, edzőterembe járni, legalább heti három alkalommal. A fogadalmam erre vonatkozik majd”-mondta.
A változáshoz nem szükséges az új év - vélekedik Havasi Zoltán, akinek a számára az új év szimplán folytatása az előzőnek.
Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni. Úgy gondolom, a változáshoz nincs szükség külön dátumra: akkor érdemes lépni, amikor valóban megérik bennünk az elhatározás. Az új év számomra inkább folytatás, mint újrakezdés
- részletezte.
Szepesfalvy Anna sem hisz az újévi fogadalmakban. Szerinte az emberek 99 százaléka nem tudja azokat tartósan megtartani.
Januárban be se lehet férni a konditermekbe, aztán február végére visszaáll a szokott rend. Magamon is épp azt érzem, hogy ha egy elhatározás megszületik, ahhoz nincs szükség új évre, különleges dátumra vagy egy újabb hétfőre. Akkor az megszületett bennem és akkor attól már semmi sem tántoríthat el. Így volt ez sok-sok évvel ezelőtt, mikor végleg leraktam a cigit és többet vissza sem néztem
-mesélte a fővárosi politikus a Metropolnak.
