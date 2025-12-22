RETRO RÁDIÓ

Magyar Társadalomkutató: a Fidesz az ősz győztese

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna – írja a közvélemény-kutató.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 07:34
Fidesz-KDNP Magyar Társadalomkutató Orbán Viktor

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

"Orbán Viktor"
Magyar Társadalomkutató: a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Magyar Társadalomkutató december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat: a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja, valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont a kormánypártok előnye.

Fotó: Magyar Társadalomkutató

A Tisza Párt támogatottsága decemberben 38 százalékon állt. A politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet. A párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben.

A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. Egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna.

Az 1000 fős telefonos kutatás 2025. december 18. és 19. között készült. Bázis: aktív szavazó pártválasztók. Az értékek százalékban értendőek. A kerekítések miatt az eredmények összege eltérhet 100-tól. Hibahatár: ± 3,16 százalék.

 

