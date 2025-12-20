RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat!”

Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Orbán Viktor fontos bejelentést tett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 08:46
birodalom eu szuverenitás

„Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat!” - írta szombat reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: AFP

Ezt mondta Orbán Viktor

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész európai unió átalakult egy birodalommá. Ami nem csak egy szuverenitás kérdése a magyaroknak, nekem speciel személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól. Tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezrét nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem

- hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu