Orbán Viktor: „Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat!”

„Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat!” - írta szombat reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor / Fotó: AFP

Ezt mondta Orbán Viktor

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész európai unió átalakult egy birodalommá. Ami nem csak egy szuverenitás kérdése a magyaroknak, nekem speciel személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól. Tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezrét nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem

- hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.