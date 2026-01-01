RETRO RÁDIÓ

Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottót: ez az 5 szám ért 7 milliárdot

Mutatjuk mely számokat kellett eltalálni a rekordösszeg megnyeréséhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 06:25
lottó Szerencsejáték Zrt. ötöslottón nyeremény

Érdemes volt éjfél után fent maradnia azoknak, akik lottóznak. Hiszen a nemzeti lottótársaság az újév első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolta ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ám ez nem egy egyszerű sorsolás volt, ugyanis ezúttal minden eddiginél nagyobb összeget lehetett megnyerni. A Szilveszteri Szuperlottón ugyanis 7 milliárd forint volt a tét, ez pedig meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.

Szilveszteri Szuperlottón ugyanis 7 milliárd forint volt a tét Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 17 (tizenhét)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 36 (harminchat)
  • 70 (hetven)
  • 82 (nyolcvankettő)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;
  • 3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;
  • 2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.

 

