Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottót: ez az 5 szám ért 7 milliárdot

Érdemes volt éjfél után fent maradnia azoknak, akik lottóznak. Hiszen a nemzeti lottótársaság az újév első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolta ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ám ez nem egy egyszerű sorsolás volt, ugyanis ezúttal minden eddiginél nagyobb összeget lehetett megnyerni. A Szilveszteri Szuperlottón ugyanis 7 milliárd forint volt a tét, ez pedig meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.

Szilveszteri Szuperlottón ugyanis 7 milliárd forint volt a tét Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

17 (tizenhét)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

70 (hetven)

82 (nyolcvankettő)

Nyeremények: