Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottót: ez az 5 szám ért 7 milliárdot
Mutatjuk mely számokat kellett eltalálni a rekordösszeg megnyeréséhez.
Érdemes volt éjfél után fent maradnia azoknak, akik lottóznak. Hiszen a nemzeti lottótársaság az újév első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolta ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ám ez nem egy egyszerű sorsolás volt, ugyanis ezúttal minden eddiginél nagyobb összeget lehetett megnyerni. A Szilveszteri Szuperlottón ugyanis 7 milliárd forint volt a tét, ez pedig meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 17 (tizenhét)
- 28 (huszonnyolc)
- 36 (harminchat)
- 70 (hetven)
- 82 (nyolcvankettő)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;
- 3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;
- 2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.
