Jön a Szilveszteri Szuperlottó 7 milliárd forintos giganyereménnyel

Akár egy lottószelvény megvásárlásával, azaz 400 forintért cserébe nyerhet 7 milliárd forintot az újév első órájában bárki, aki december 20-a után vásárol ötöslottószelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív 5 hetes szelvénye. A Szerencsejáték Zrt. ugyanis az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére. A Szilveszteri Szuperlottó 7 milliárd forintra emeli meg az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb lesz a fogadási idő is.

Jön a Szilveszteri Szuperlottó / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Íme a Szilveszteri Szuperlottó részletei

Különleges eseménnyel köszönti az újévet a nemzeti lottótársaság. A 2026-os év első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolja ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ez azonban nem egy egyszerű Ötöslottó sorsolás lesz, hanem egyben egy rendkívüli nyereménnyel kecsegtető nyereményjáték is. A Szilveszteri Szuperlottóval 7 milliárd forintos nyeremény érhető el, ami meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.

A most először meghirdetett nyereményjátékban azok az Ötöslottó szelvények vesznek részt, amelyeket december 20. szombat 20 órát követően vásárolnak meg a játékosok, illetve azok az öthetes szelvények is, amelyek a december 20-át követő hétre is érvényesek.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: „célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb, és különleges hagyományokkal bíró Ötöslottó játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az Ötöslottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel. Guller Zoltán hozzátette: „az Ötöslottó már bevezetésekor hagyományt teremtett és főnyereménye az elmúlt közel 7 évtizedben több mint 500 család életét változtatta meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot, amely az Ötöslottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó Ötöslottó sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 00:20-tól látható a számok kisorsolása élőben a Duna csatornán. A játékosok számára fontos változás, hogy a nyereményjáték miatt december 27-én a SzerencseSzombat című műsorban csak Luxor és Joker sorsolás lesz, az Ötöslottóé kerül át az újévre.