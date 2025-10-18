Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai! - Milliókat vittek haza!

Kihúzták az Ötöslottó 2025/42. heti nyerőszámait.

Ezek az október 18-ai ötöslottó-nyerőszámok! Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó nyerőszámai:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Ezen a héten 69 263 db 2 találatos, 2 801 db 3 találatos és 38 db 4 találatos szelvény volt. Aki 4 találatos szelvényt váltott be, az fejenként 1 163 940 Ft-tal gazdagodott.

A héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 590 millió Ft lesz!

