Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai! - Milliókat vittek haza!
Lássuk a nyerteseket! Ezek az október 18-ai ötöslottó-nyerőszámok!
Kihúzták az Ötöslottó 2025/42. heti nyerőszámait.
Az Ötöslottó nyerőszámai:
3 (három)
25 (huszonöt)
32 (harminckettő)
55 (ötvenöt)
74 (hetvennégy)
Ezen a héten 69 263 db 2 találatos, 2 801 db 3 találatos és 38 db 4 találatos szelvény volt. Aki 4 találatos szelvényt váltott be, az fejenként 1 163 940 Ft-tal gazdagodott.
A héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 590 millió Ft lesz!
