RETRO RÁDIÓ

Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai! - Milliókat vittek haza!

Lássuk a nyerteseket! Ezek az október 18-ai ötöslottó-nyerőszámok!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 20:24
Módosítva: 2025.10.18. 20:26
Ötöslottóra ötöslottó főnyeremény ötöslottó sorsolás ötöslottó-szelvény

Kihúzták az Ötöslottó 2025/42. heti nyerőszámait

Ezek az október 18-ai ötöslottó-nyerőszámok!
Ezek az október 18-ai ötöslottó-nyerőszámok! Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó nyerőszámai:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Ezen a héten 69 263 db 2 találatos, 2 801 db 3 találatos és 38 db 4 találatos szelvény volt. Aki 4 találatos szelvényt váltott be, az fejenként 1 163 940 Ft-tal gazdagodott.

A héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 590 millió Ft lesz!
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu