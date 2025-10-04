Hoppá! Elvitték az Ötöslottó főnyereményét

Rengeteg pénzről van szó. Mutatjuk a nyerőszámokat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
7 (hét)
8 (nyolc)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
49 (negyvenkilenc)
5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.
4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;
3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;
2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
A Jokeren is telitalálat volt, amelynek nyereménye 41 779 740 forint.
