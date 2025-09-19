Szegedi Erika elárulta, kinek van legnagyobb esélye az e heti ötöslottón - praktikát is mutat

Ezen a héten 1,2 milliárd forint az ötöslottón megnyerhető legnagyobb összeg. Sok ember elköltötte már fejben ezt a pénzt, de vajon mennyi esélye van arra, hogy eltalálja az öt számot? Szegedi Erika kártyát rakott ki, hogy megnézze, melyik csillagjegy szülötteinek van a legnagyobb esélye arra, hoyg elvigye az ötöslottó főnyereményét.

2025 a Kígyó éve és szeptember a Kakas hónapja, ami kedvez a pénzügyeknek. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint Fortuna most a Kígyó évében születetteket karolja fel leginkább Fotó: Metropol

Szegedi Erika ötöslottó tippje: a Kígyó évében születettek közül kerül ki a lottónyertes

2025 a Kígyó éve, és a Kakas hónapja, ami kedvez a pénzügyeknek. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint Fortuna most a Kígyó évében születetteket karolja fel leginkább. Azért egy kis boszorkánysággal magad mellé állíthatod te is a szerencsét! Elég ehhez egy kis praktika, amivel megnövelheted a nyerés esélyét.

A hit a legfontosabb, ha nem hiszel valamiben, akkor az égiek nem segítenek hozzá. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak a saját számaival játsszon, mert csak az hoz szerencsét. Ha valaki nem tudja, melyek ezek a számok, akkor kérje szakember segítségét, aki a születési dátumodból könnyedén megmondja. A 11-es számot, vagyis a mesterszámot is érdemes megjátszani, hiszen ez a legerősebb szám. A gyerekek és a szülők születési dátumainak számai is szerencsét hozhatnak, mivel a család a legerősebb kapocs az életben

– ez Szegedi Erika ötöslottó tippje , aki szerint a következő időszakban a Vízöntőknek, az Oroszlánoknak és az Ikreknek lesz a legnagyobb esélyük az ötöslottó főnyereményére. Vagyis a legesélyesebb egy Kígyó évében és Vízöntő, Oroszlán vagy Ikrek csillagjegyben született személy.

Van néhány dolog, ami elviszi a szerencsédet, ezért ezekre érdemes odafigyelni. Nem szabad alkoholt inni játék előtt és fekete ruhában menni a lottózóba Fotó: Mónus Márton

Felfelé álló ormányú, aranyszínű elefánt

Az otthon is elvégezhető praktikák jelenthetik a siker kulcsát. A főboszorkány azt tanácsolja, hogy egy felfelé álló, arany ormányú elefánt alá helyezd a feladott lottószelvényt.

A másik, szerencsét hozó tárgy a Buddha. Azt azonban ne feledd, hogy neki mindig ajándékot kell adni a jóságáért, különben el is viheti a szerencsédet

– mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki hozzáteszi: senki ne gondoljon nagy dolgokra. Egy kis csoki vagy aprópénz is megteszi ajándékként, amit a Buddha szobor alá kell helyezni.