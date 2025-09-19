Szegedi Erika elárulta, kinek van legnagyobb esélye az e heti ötöslottón - praktikát is mutat

Sokan álmodoznak arról, hogy egyik napról a másikra megváltozik az életük és nem lesznek többé anyagi gondjaik. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya most elárulja, hogy melyik csillagjegy szülötteinek van a héten a legnagyobb esélye arra, hogy elvigye az ötöslottó főnyereményét.
Ezen a héten 1,2 milliárd forint az ötöslottón megnyerhető legnagyobb összeg. Sok ember elköltötte már fejben ezt a pénzt, de vajon mennyi esélye van arra, hogy eltalálja az öt számot? Szegedi Erika kártyát rakott ki, hogy megnézze, melyik csillagjegy szülötteinek van a legnagyobb esélye arra, hoyg elvigye az ötöslottó főnyereményét.
2025 a Kígyó éve, és a Kakas hónapja, ami kedvez a pénzügyeknek. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint Fortuna most a Kígyó évében születetteket karolja fel leginkább. Azért egy kis boszorkánysággal magad mellé állíthatod te is a szerencsét! Elég ehhez egy kis praktika, amivel megnövelheted a nyerés esélyét.
A hit a legfontosabb, ha nem hiszel valamiben, akkor az égiek nem segítenek hozzá. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak a saját számaival játsszon, mert csak az hoz szerencsét. Ha valaki nem tudja, melyek ezek a számok, akkor kérje szakember segítségét, aki a születési dátumodból könnyedén megmondja. A 11-es számot, vagyis a mesterszámot is érdemes megjátszani, hiszen ez a legerősebb szám. A gyerekek és a szülők születési dátumainak számai is szerencsét hozhatnak, mivel a család a legerősebb kapocs az életben
– ez Szegedi Erika ötöslottó tippje , aki szerint a következő időszakban a Vízöntőknek, az Oroszlánoknak és az Ikreknek lesz a legnagyobb esélyük az ötöslottó főnyereményére. Vagyis a legesélyesebb egy Kígyó évében és Vízöntő, Oroszlán vagy Ikrek csillagjegyben született személy.
Az otthon is elvégezhető praktikák jelenthetik a siker kulcsát. A főboszorkány azt tanácsolja, hogy egy felfelé álló, arany ormányú elefánt alá helyezd a feladott lottószelvényt.
A másik, szerencsét hozó tárgy a Buddha. Azt azonban ne feledd, hogy neki mindig ajándékot kell adni a jóságáért, különben el is viheti a szerencsédet
– mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki hozzáteszi: senki ne gondoljon nagy dolgokra. Egy kis csoki vagy aprópénz is megteszi ajándékként, amit a Buddha szobor alá kell helyezni.
Van néhány dolog, ami elviszi a szerencsédet, ezért ezekre érdemes odafigyelni. Nem szabad alkoholt inni játék előtt és fekete ruhában menni a lottózóba.
Ha ezekre nem figyelsz oda, akkor elpártol tőled a szerencse. Érdemes vidám, színes ruhákat viselni, amikor magad mellé szeretnéd állítani Fortunát. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy a lottóhúzás előtt gyújtson meg egy zöld gyertyát, amit előtte megmosott és megtörölt. Nagyon fontos: végig kell égetni a gyertyát ahhoz, hogy kifejtse a hatását
– figyelmeztet Szegedi Erika. Emlékeztet: azt tudni kell, hogy a mágia nem egyik napról a másikra fejti ki a hatását. Szóval ha ezen a szombaton nem viszed el az ötöslottó főnyereményét, folytasd kitartóan a szerencse bevonzását és előbb-utóbb nagy szerencse ér.
