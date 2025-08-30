Szegedi Erika: Anyagi fellendülés vár három csillagjegyre az ősz folyamán

Kedvező fordulatokat tartogat az ősz. Szegedi Erika szerint erre a 3 csillagjegyre vár kedvező pénzügyi fordulat, a karrierjük felfelé ível, és ha ez nem lenne elég, még a szerencse is melléjük áll.
A nagy változások esztendeje 2025. Szegedi Erika Európa főboszorkánya szerint a Kígyó évében az Univerzum a kezdeményezőket támogatja.
Legyen szó karrierről, vállalkozásról, pénzügyekről vagy épp szerencsejátékról, pozitív energiák segítik az emberek terveit. A nagy változások időszaka az ősz folyamán kezdődik el. Az Univerzum most szinte mindenkit támogat a megvalósításban, azonban van három csillagjegy, aminek a szülötteit most a tenyerén hordozza a sors
-mondja sejtelmesen Szegedi Erika Európa főboszorkánya, aki kártyalapokban határozottan úgy látja, hogy jó időszak vár az emberiségre.
A Kígyó éve még sok jót tartogat, ezért érdemes kihasználni az Univerzum pozitív energiáit. Nagyon fontos azonban a hit. Ha nem hiszel benne, hogy a célba érsz, akkor nem is fog teljesülni. Az égiek ősszel a Kígyó évében születetteket karolják fel leginkább, de a kártyalapok azt mutatják, hogy az Oroszlánok, az Ikrek és a Rákok is kivételes helyzetben lesznek. Számukra nem lesz lehetetlen az év hátralévő részében, és minden álmuk valóra válik
-folytatja a főboszorkány, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a kínálkozó lehetőségeket észre kell venni, és nem szabad elszalasztani az alkalmat a változtatásra. Szegedi Erika szerint a siker titka a céltudatosság. Az emberek figyelmét fel szeretné hívni rá, hogy a jövő formálható, és megváltoztatható. Mindenki küzdjön az álmaiért, és ne hagyja, hogy bármi a megvalósulás útjába álljon.
Oroszlán
Eljött az idő amikor bármihez nyúl az arannyá változik. Hosszú ideje vágyik rá, hogy megszűnjenek a mindennapi anyagi gondjai. Elérkezett az idő, csak merjen belevágni az új dolgokba.
Ikrek
Az égiek szemében régóta kegyvesztett volt. Élete legnehezebb időszakán van túl, ami most végre lezárul. A hosszú türelmes várakozás gyümölcse most beérett, és a karrierje felível.
Rák
Új munkahely és vállalkozás a láthatáron. Ennek következtében megváltozik végre az élete. A múltat súlyos anyagi problémák árnyékolták be. Ennek most azonban vége, és végre megvalósíthatja az álmait.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.