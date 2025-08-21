Szegedi Erika: Elmarad az ősz, nyárból egyenesen a télbe megyünk át

Varázsütésre ér véget a nyár. Szegedi Erika nem sok jót ígér az időjárás tekintetében. Nyáron rekord melegek, óriási szárazság és viharok nehezítették az emberek mindennapjait, most pedig a jósnő szerint hirtelen a télbe csöppenünk majd.
A nyár időjárása valóban úgy alakult, ahogyan azt Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta. Húsvét után szinte azonnal a nyár következett és a hőmérő higanyszála egészen 25-30 fokig kúszott fel. Jóformán elmaradt a tavasz, május óta a kánikulát csak a hatalmas viharok szakították meg. Szegedi Erika a kártyát hívta segítségül, hogy megtudja, mire számíthatunk a következő időszakban.
Évszakok tűnnek el. Átmenet nélkül megyünk át a nyárból a télbe. A soha nem látott perzselő forróságnak a nemzeti ünnepünk, augusztus 20. vetett véget, és sokak örömére már vissza sem fog térni a kánikula
–néz fel a kártyalapokból a főboszorkány, akinek a nyári időjárással kapcsolatos jóslatai szóról szóra beigazolódtak.
Rekord meleg nyarunk volt, kevés csapadékkal. A kánikula mellé szárazság társult, és hatalmas viharok is lecsaptak országszerte és a termést jégverés tizedelte meg
– folytatja Szegedi Erika, Európa főboszorkánya, aki szerint a legnagyobb szárazság és aszály az Alföldet sújtotta, míg az orkán erejű szél és a viharok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében okozták a legnagyobb kárt.
A nyár vége esővel köszön el, és a szeptember is nagyon szeszélyes lesz, viharokkal tarkítva. A nagy lehűlést azonban nem hozza meg, mert még októberben is 20-25 fok körüli hőmérséklet várható
– folytatja a főboszorkány, aki szerint ismét kimarad az ősz. Október végén, november elején pedig jön a feketeleves! A kellemes kora nyári időből egyenesen a tél legzordabb bugyraiba érkezünk meg. Hirtelen jön a lehűlés. Szegedi Erika viszont egy meglepő jóslatot is megosztott velünk: szerinte a novemberi hirtelen lehűlés után december elején mégiscsak beköszön az ősz és a hőmérséklet ismét elérheti akár a 20 fokot is, ami a tél kezdetén eléggé meglepő.
Hozzátesszük: a meteorológusok szakmai álláspontja szerint legfeljebb 8-10 napra lehet viszonylag pontos időjárás előrejelzést adni, egészen pontosat pedig inkább csak 2-3 napra. Na de ha valaki jós, az mindjárt más!
