Jön a teljes holdfogyatkozás: Szegedi Erika szerint ennek a három csillagjegynek az egészsége most komoly veszélyben van

A főboszorkány szerint az élet legtöbb területén pozitív változások várnak az emberekre. Szegedi Erika szerint azonban az egészség kivételt képez, mert komoly veszélyek leselkednek mindenkire, de különösen három csillagjegyre, a közelgő teljes holdfogyatkozás negatív energiáinak köszönhetően.
Lassan rövidülnek a nappalok, megyünk bele az őszbe. Az esős, hűvös időjárás miatt az egészségünk a kórokozók céltáblájává válik. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya úgy látja, hogy erre még egy lapáttal rátesz a közelgő teljes holdfogyatkozás, ami negatív energiájával tovább ront a helyzeten.
Jobb, ha figyelsz, mert szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz, melynek hatására a legtöbb ember egészsége veszélynek lesz kitéve. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a következő időszakban fordítson nagyobb figyelmet a megelőzésre, a táplálkozásra és a megfelelő mennyiségű vitamin bevitelére
– mondja Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy nem szabad megfeledkezni az egészség megóvásáról, mert minden ember számára az a legfontosabb, hiszen csak egy van belőle, és pótolhatatlan.
A legnehezebb az egészségről jósolni, mert nagyon összetett feladat, és sok tényező befolyásolja. Azonban az egyes csillagjegyeket veszélyeztető betegségeket többnyire előre lehet látni, így mindenki fel tud készülni arra, hogy milyen veszély leselkedik rá
– folytatja a főboszorkány, aki külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha egészség nélkül még a pénz és szerelem sem ér semmit. A főboszorkány szerint három csillagjegynek különösen ügyelnie kell most magára: a Halak, az Ikrek és a Skorpió lesz a legérzékenyebb a holdfogyatkozás negatív energiáira.
Szűz
A legegészségesebb csillagjegy a tiéd. Rossz tulajdonságod, hogy hajlamos vagy mérgezni magad, amivel komolyan ártasz önmagadnak. Ha van szenvedélybetegséged, ideje segítséget kérned.
Mérleg
Nagy hangsúlyt fektetsz egészséged megóvására és ez nagyon helyes. Néha azonban hajlamos túlzásba vinni azt, amit egészségesnek gondolsz, és ebből később problémád származhat. Fő a mértékletesség!
Skorpió
Az öltözködésre figyelj oda nagyon, mert sokszor bizony könnyelmű vagy. Pedig most egy kisebb megfázás is komoly szövődményeket okozhat.
Nyilas
A helytelen táplálkozásból fakad a legtöbb problémád. Nem figyel oda a megfelelő vitaminbevitelre. Egyél több fehérhúst és zöldségeket!
Ikrek
Megszoktad, hogy a legtöbb betegség nagy ívben elkerül. Ezért hajlamos vagy a könnyelműségre, és ez okozhatja most a veszted. Ha nem figyelsz, a kórokozók az ősz folyamán le fognak dönteni a lábadról.
Bak
Komoly orvosi beavatkozás várhat rád az ősz folyamán, amit még annak ellenére sem tudsz elkerülni, hogy az Univerzum legnagyobb túlélői közé tartozol. Fontos, hogy esetleges panaszaiddal időben fordulj orvoshoz!
Vízöntő
A szerencsés kivételek egyike te vagy. Apró meghűlésen kívül minden komolyabb nyavalya nagy ívben elkerül.
Halak
Szeretsz társaságba járni, ami most a vesztedet okozhatja. A sok ember között megtalálnak a kórokozók, amik hosszabb távra ágyba dönthetnek. Most inkább kerüld el a nagy tömeget!
Kos
Az életed középpontjában a sport áll és hajlamos vagy azt gondolni, hogy nem lehet téged agyonütni sem. Most azonban egy kis leckére kell számítanod.
Bika
A testedet felvértezted, de a lelked érzékeny, emiatt kiszolgáltatott vagy. Az ősz meghozhatja számodra a depressziót. Keress szabadidős programokat, legyél sokat friss levegőn és használd ki az őszi napfényt, hogy a ború elkerüljön.
Rák
Sosem mész orvoshoz, mindenre megvan a házi praktikád. Ez rendben van, de néha nem elég. Az egészséged most veszélynek lesz kitéve, ha időben nem keresed fel az orvost panaszok esetén.
Oroszlán
Bármennyire is egészségesnek mutatod magad, hajlamos vagy a szív- és érrendszeri betegségekre, ami most meg is mutatkozhat. Mozogj rendszeresen, de ne terheld túl magad.
