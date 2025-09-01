Jön a teljes holdfogyatkozás: Szegedi Erika szerint ennek a három csillagjegynek az egészsége most komoly veszélyben van

Lassan rövidülnek a nappalok, megyünk bele az őszbe. Az esős, hűvös időjárás miatt az egészségünk a kórokozók céltáblájává válik. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya úgy látja, hogy erre még egy lapáttal rátesz a közelgő teljes holdfogyatkozás, ami negatív energiájával tovább ront a helyzeten.

Szegedi Erika szerint jobb, ha figyelsz, mert szeptember 7.-én teljes holdfogyatkozás lesz, melynek hatására a legtöbb ember egészsége veszélynek lesz kitéve Fotó: Metropol

Szegedi Erika elárulja, hogy mire érdemes odafigyelni az ősz folyamán

Jobb, ha figyelsz, mert szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz, melynek hatására a legtöbb ember egészsége veszélynek lesz kitéve. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a következő időszakban fordítson nagyobb figyelmet a megelőzésre, a táplálkozásra és a megfelelő mennyiségű vitamin bevitelére

– mondja Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy nem szabad megfeledkezni az egészség megóvásáról, mert minden ember számára az a legfontosabb, hiszen csak egy van belőle, és pótolhatatlan.

A teljes holdfogyatkozás energiái befolyásolják az emberek egészségét az ősz folyamán Fotó: Pexels

A legnehezebb az egészségről jósolni, mert nagyon összetett feladat, és sok tényező befolyásolja. Azonban az egyes csillagjegyeket veszélyeztető betegségeket többnyire előre lehet látni, így mindenki fel tud készülni arra, hogy milyen veszély leselkedik rá

– folytatja a főboszorkány, aki külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha egészség nélkül még a pénz és szerelem sem ér semmit. A főboszorkány szerint három csillagjegynek különösen ügyelnie kell most magára: a Halak, az Ikrek és a Skorpió lesz a legérzékenyebb a holdfogyatkozás negatív energiáira.

Szűz

A legegészségesebb csillagjegy a tiéd. Rossz tulajdonságod, hogy hajlamos vagy mérgezni magad, amivel komolyan ártasz önmagadnak. Ha van szenvedélybetegséged, ideje segítséget kérned.

Mérleg

Nagy hangsúlyt fektetsz egészséged megóvására és ez nagyon helyes. Néha azonban hajlamos túlzásba vinni azt, amit egészségesnek gondolsz, és ebből később problémád származhat. Fő a mértékletesség!

Skorpió

Az öltözködésre figyelj oda nagyon, mert sokszor bizony könnyelmű vagy. Pedig most egy kisebb megfázás is komoly szövődményeket okozhat.

Nyilas

A helytelen táplálkozásból fakad a legtöbb problémád. Nem figyel oda a megfelelő vitaminbevitelre. Egyél több fehérhúst és zöldségeket!