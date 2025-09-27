RETRO RÁDIÓ

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait - kié lett a főnyeremény?

Mutatjuk a számokat! Az 39. héten is kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 19:30
Módosítva: 2025.09.27. 19:39
Kihúzták az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámait. A főnyeremény most 1 milliárd 373 millió forint.

Mutatjuk az ötöslottó-nyerőszámokat!
Mutatjuk az  ötöslottó-nyerőszámokat! Fotó: MK

Az Ötöslottó 39. heti nyerőszámai:

5, 14, 26, 31, 54.

A kisebb nyeremények így alakultak ezen a héten:

5 találat: nem volt

4 találat:  1 255 245 Ft

3 találat: 17 030 Ft

2 találat: 2 690 Ft

A következő sorsolás várható főnyereménye jövő héten 1 milliárd 522 millió forint lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
