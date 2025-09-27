Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait - kié lett a főnyeremény?

Mutatjuk a számokat! Az 39. héten is kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámait. A főnyeremény most 1 milliárd 373 millió forint.
5, 14, 26, 31, 54.
A kisebb nyeremények így alakultak ezen a héten:
5 találat: nem volt
4 találat: 1 255 245 Ft
3 találat: 17 030 Ft
2 találat: 2 690 Ft
A következő sorsolás várható főnyereménye jövő héten 1 milliárd 522 millió forint lesz.
