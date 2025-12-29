Ezen a napon zárták bunkerbe a Szent Koronát – a nemzeti ereklye kalandos útja – Galéria

A második világháború pusztító sodrában a Szent Korona is kényszerű, kalandos menekülésre indult — útja félelemmel, titkokkal és súlyos döntésekkel volt szegélyezve. 81 évvel ezelőtt, 1944. december 29. és 1945. március 19. között a Szent Koronát Velemben, a mai Stirling-villa területén kialakított bunkerben őrizték. Mutatjuk a Szent Korona kalandos útját napjainkig!

1978-ban véglegesen hazaérkezett a Szent Korona Budapestre; a fénykép az esemény ünneplését örökíti meg – Forrás: MTI, Vigovszki Ferenc

A Szent Korona Velemben – ezt az utat tette meg napjainkig

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet, a 12. századtól napjainkig.

Az utolsó királykoronázásra 1916-ban került sor, Budapesten. Alig három évtizeddel később, a második világháború közeledtével a korona sorsa azonban bizonytalanná vált. Mivel már koronázási célra nem használták, és a háború is zajlott, nemzeti kincseinket menekíteni kell az országból, köztük a Szent Koronát is. 1944 őszén, a front közeledtével a budai Várban titokban elásták, majd az októberi nyilas hatalomátvétel után, az akkori hatalom parancsára kiásták, és Veszprémbe szállították.

1944. december 29-től a koronázási ereklyét Velemben, a Stirling-villa kertjében, egy gesztenyefa tövében földbe süllyesztett bunkerben őrizték, egészen 1945 márciusáig. Velem így vált rövid időre a magyar államiság legfőbb jelképének őrzőjévé.

1945 tavaszán a koronát Kőszegre vitték, majd elhagyta az országot. Ausztriában, Mattsee közelében elásták, később az amerikai hadsereg találta meg. Az ereklye ezt követően Németországon át az Egyesült Államokba került, ahol 1953 és 1978 között Fort Knoxban őrizték.

A politikai enyhülésnek köszönhetően 1978. január 5-én, a Szent Korona végre hazatért. Ma a Parlament kupolacsarnokában látható, a Honvéd Koronaőrség őrzi.