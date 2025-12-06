Retró karácsonyi kirakatok: így nézett ki Budapest a szocializmus idején - Galéria

A karácsonyi időszaknak régen is megvolt a maga sajátos bája. De a szocializmus évtizedeiben még egészen más arcát mutatta. Retró fotók következnek!

Retró képek a a 30-as évektől egészen a 80-as évekig Fotó: Fortepan

Retró fotók a budapesti belvárosról

A Fortepan fotóin keresztül most évtizedeket utazhatunk vissza az időben, hogy felidézzük: hogyan is ünnepelt az ország karácsonykor.

A lakásokban szólt a Mennyből az angyal, a gyerekeknek hozta az ajándékot a Jézuska , és az emberek – ha óvatosan is – de elmentek az éjféli misére.

A hiánygazdaság miatt azonban az ünnepi készülődés néha komoly kihívást jelentett. Sorban állás volt fenyőfáért, narancsért, banánért vagy éppen a ritka édességekért. Egy pár kesztyű vagy zokni is komoly ajándéknak számított. Később megjelentek az NDK-s játékvasutak, a matchboxok, majd a 70-es évek slágerei: Moncsicsi, Rodolfo-bűvészkészlet, korcsolya, szánkó.

A képeket nézve egy letűnt korszak hangulata elevenedik meg, bár a butikok és az áruházak látványos kirakatokkal, nagy kínálattal készültek az ünnepekre. Az biztos, hogy ma már nosztalgiával gondolunk vissza ennek az időszaknak, minden pillanatára.

Egy kis érdekesség gyanánt megemlítjük, hogy a Skála áruházban az 1986-os karácsonyi időszakban több mint 5000 színes tévét adtak el.