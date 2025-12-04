Mindent megtesznek, hogy tönkretegyék az ünnepi készülődést – a főváros baloldali vezetése ellehetetleníti a parkolást

Közelednek az ünnepek. Ilyenkor jó, de leginkább kényelmes, ha autóval indulhatunk bevásárolni. Már ha a parkolás megoldaható ott, ahová éppen tartunk. A főváros vezetése azonban az ünnepi felkészülésben sincs a budapestiek segítségére, pedig a megoldás nem követel olyan infrastruktúrát, amellyel Budapest ne rendelkezne, továbbá az anyagi beruházás is kivitelezhető lenne.

Így nehezítik a parkolást Budapesten – nem lesz egyszerű bevásárolnunk – Fotó: Bach Máté / Metropol

Szinte lehetetlenné teszik a parkolást Budapesten

Teljesen elhibázottnak látszik a főváros parkolási stratégiája. A sétálóutcák, biciklisávok bevezetése után nem pótolták a parkolási kapacitásokat. Bár úgy tűnik, a luxusparkolókra volt keret, a belvárosi közlekedést képtelenek megkönnyíteni.

A főváros a mai napig nem alakított ki olyan parkoláspolitikát, amely valóban illeszkedne az autóvezetők igényeihez. A szakértők arra is rámutattak, hogy Budapestnek még alapvető, városszintű parkolási adatbázisa sincs. Nem tudhatjuk, pontosan hol és mennyi hely van

az utcán,

a mélygarázsokban

vagy a magánparkolókban.

Ezeket a problémákat a budapestiek is érzik, főleg a karácsonyi rohanás közeledtével. Többen inkább gyalog intézik a bevásárlást. Csakhogy nem mindenki él szívesen a tömegközlekedéssel, hiszen az sincs jó állapotban. A belvárosban pedig esélytelennek látják a parkolást.

„Délután négy, öt óra körül az, hogy te közlekedsz valahol a körúton, megállsz valahol… Esélytelen” – mondja Molnár András.

Gyakorlatilag két választása marad az embereknek az ünnepi forgatagban. Hosszú métereken át cipelni a szatyrokat az autóig – mert ha egyszer találtunk is parkolóhelyet, azt biztosan nem ott lesz, ahová mentünk –, vagy cipelni hazáig, gyalog, vagy a már említett tömegközlekedésen.

„A parkolás az szinte lehetetlen, teljesen mindegy, hogy utca vagy pláza. A közlekedési dugók meg nagyon rosszak. Szóval délután, a csúcsforgalomban egyszerűbb gyalogolni” – mondja Takács Ákos.

Az egészből az átgondolt koncepció hiányzik.

Kozma Lajos, a Fidesz józsefvárosi önkormányzati képviselője

Fotó: Kovács Dávid / metropol

Elhibázottnak tartom azt a parkolási rendet, ami itt van a kerületben és fővárosi szinten is. A biciklisávos őrület, a parkolóhelyek megszüntetése, ez mind egy óriási zsákutca. Környezetvédelmi szempontból sem előnyös, hiszen ahogy keringenek az autók és keresik a parkolóhelyet, ez gyakorlatilag folyamatos környezetszennyezéssel jár. Nem is látok semmiféle elképzelést, hogy mit szeretnének, a számokat is rosszul látják.

– mondta el kérdésünkre Kozma Lajos, Józsefváros fideszes önkormányzati képviselője.