RETRO RÁDIÓ

Így keseríti meg az ünnepek között az autósok életét a főváros baloldali vezetése

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója azt kérte, hogy a fővárosban a két ünnep között tegyék ingyenessé a parkolást. Ezt a baloldal nem támogatta. Szentkirályi Alexandra szerint a két ünnep közötti fizetős parkolás csupán egy ünnepi sarc, amivel a főváros pénzt akar besöpörni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Karácsony Gergely Fővárosi Közgyűlés parkolási sarc

A Fővárosi Önkormányzat döntött arról, hogy idén a két ünnep közötti munkanapokon – december 29-én, hétfőn; december 30-án, kedden; december 31-én, szerdán – a fővárosban a közterületeken fizetni kell a parkolásért. A Fidesz frakciója ezt nem támogatta, a Tisza Párt és Karácsony Gergely főpolgármester tartózkodott a szavazáson.

Karácsonyék döntöttek – fizetős lesz a parkolás a két ünnep közötti munkanapokon
Búcsúzhatunk az ingyenes parkolástól a két ünnep közötti munkanapokon. Fotó: MW

Egy egyszerű ünnepi sarc – fizetős lesz a közterületeken a parkolás a két ünnep között

A Fővárosi Közgyűlés szavazott arról a tavaly módosított parkolási rendeletről, amely a két ünnep közötti munkanapokon fizetőssé tette a parkolást a közterületeken. A részletes parkolási rendről később adnak tájékoztatást.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a két ünnep közötti fizetős parkolás egy egyszerű ünnepi sarc. Miközben a budapestiekre hivatkoznak, a valóságban ez csupán pénzbesöprés

Az ünnepek alatt nagy a mozgás az országban, mindenki meglátogatja a szeretteit. Sokan indulnak Budapestről vidékre és fordítva is. Nincs annál bosszantóbb, mint amikor az ünnepi asztalnál az embernek a parkolójegyére vagy az SMS-eire kell figyelnie, hogy amikor megérkezik az autójához, ne egy kéretlen piros »ajándékcsomagot« találjon a szélvédőn, csak mert csúszott pár percet a meghosszabbítással

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra. 

A képviselő közzétette az előterjesztésről szóló szavazás eredményét is: a Fidesz-frakció támogatta, hogy a két ünnep között ingyenes legyen a parkolás, míg a Tisza Párt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselői, valamint a főpolgármester tartózkodtak a szavazáson. Vagyis a Tisza pont azt tette, amit máskor is: lapított

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu