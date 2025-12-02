Így keseríti meg az ünnepek között az autósok életét a főváros baloldali vezetése

A Fővárosi Önkormányzat döntött arról, hogy idén a két ünnep közötti munkanapokon – december 29-én, hétfőn; december 30-án, kedden; december 31-én, szerdán – a fővárosban a közterületeken fizetni kell a parkolásért. A Fidesz frakciója ezt nem támogatta, a Tisza Párt és Karácsony Gergely főpolgármester tartózkodott a szavazáson.

Búcsúzhatunk az ingyenes parkolástól a két ünnep közötti munkanapokon. Fotó: MW

Egy egyszerű ünnepi sarc – fizetős lesz a közterületeken a parkolás a két ünnep között

A Fővárosi Közgyűlés szavazott arról a tavaly módosított parkolási rendeletről, amely a két ünnep közötti munkanapokon fizetőssé tette a parkolást a közterületeken. A részletes parkolási rendről később adnak tájékoztatást.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a két ünnep közötti fizetős parkolás egy egyszerű ünnepi sarc. Miközben a budapestiekre hivatkoznak, a valóságban ez csupán pénzbesöprés.

Az ünnepek alatt nagy a mozgás az országban, mindenki meglátogatja a szeretteit. Sokan indulnak Budapestről vidékre és fordítva is. Nincs annál bosszantóbb, mint amikor az ünnepi asztalnál az embernek a parkolójegyére vagy az SMS-eire kell figyelnie, hogy amikor megérkezik az autójához, ne egy kéretlen piros »ajándékcsomagot« találjon a szélvédőn, csak mert csúszott pár percet a meghosszabbítással

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A képviselő közzétette az előterjesztésről szóló szavazás eredményét is: a Fidesz-frakció támogatta, hogy a két ünnep között ingyenes legyen a parkolás, míg a Tisza Párt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselői, valamint a főpolgármester tartózkodtak a szavazáson. Vagyis a Tisza pont azt tette, amit máskor is: lapított.