Zöld Budapestet hirdetnek, de a lízingelt autókat luxushotelben parkolják

Az autósüldözést megválasztása óta nyomja Budapesten Karácsony Gergely. Ma már szinte minden utcán sárga csík fut: biciklisáv lett már a buszsávból, parkolóhelyből és néha a járdából is. A főpolgármester szerint a város élhetőbb, ha kevesebb az autó. Csakhogy úgy tűnik, ez az elv csak a budapestiekre vonatkozik, a városháza vezetői valahogy mindig találnak maguknak parkolóhelyet, amit ki is fizet nekik a városvezetés… méghozzá nem is akárhol.

Az autósüldözést már-már betegesen nyomja a főpolgármester, rendszeresen megbénítja Budapestet az intézkedéseivel Fotó: MW

A Budapest Brand – a főváros egyik kisebb, de jól fizetett cége – vezetői ugyanis nem MOL Bubival járnak, hanem céges autóval, amely a Kempinski Hotel mélygarázsában parkolnak havi 250 ezer forintért. Igen, jól olvastad: a zöld főváros zöld vezetői a belváros legdrágább garázsából indulnak dolgozni.

Közben persze Karácsony Gergely előszeretettel beszél „kerékpáros forradalomról”, arról, hogy „ahol jó bringázni, ott jó élni” – de úgy tűnik, az igazán jó élethez azért kell egy automata váltós céges autó is.

A helyzet iróniája csak fokozódik: a cég, amelynek üzleti terve egyik évben sem sikerült, 2021 és 2023 között több mint 50 millió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek. Egyetlen cégvezető több mint 20 milliót kapott, és még rezsitámogatást is felvett a fővárostól.

Miközben a budapestieknek az autós közlekedést „meg kell szokniuk”, a fővárosi vezetőknek úgy tűnik, nem gond a luxusparkolás és a céges kocsi. A Budapest Brand vizsgálóbizottsági jelentése szerint átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze, miközben a zöldpolitika csak a kommunikáció szintjén dübörög.

Ha ez nem lenne elég: a Budapest Brand nemcsak a belvárosi luxusgarázsért fizet havi 250 ezret, hanem az autókat fenn is tartották a budapestiek pénzéből. A cég 2020 és 2024 között több mint 30 millió forintot költött lízingdíjakra, miközben a „zöld főváros” jelszavával kampányolt. A lízingelt autókhoz természetesen autópálya-matricákat is vásároltak, hiszen a fenntarthatóság határai nem ott húzódnak, ahol a városhatár tábla kezdődik.

Miközben Karácsony a biciklizést és a BKV-t hirdeti, a hozzá tartozó cégvezetők nem a bringasávban, hanem a fizetős M7-esen gurulnak el a következő meeting.