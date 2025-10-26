RETRO RÁDIÓ

Zöld Budapestet hirdetnek, de a lízingelt autókat luxushotelben parkolják

Miközben Karácsony Gergely évek óta arról beszél, hogy Budapesten a kerékpár és a BKV a jövő, kiderült: a zöld főváros vezetői nem a bringasávban tekernek, hanem luxusmélygarázsból gurulnak ki minden reggel. Az autósüldözést csak akkor nyomja, ha nem a saját vezetőiről van szó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 05:00
Az autósüldözést megválasztása óta nyomja Budapesten Karácsony Gergely. Ma már szinte minden utcán sárga csík fut: biciklisáv lett már a buszsávból, parkolóhelyből és néha a járdából is. A főpolgármester szerint a város élhetőbb, ha kevesebb az autó. Csakhogy úgy tűnik, ez az elv csak a budapestiekre vonatkozik, a városháza vezetői valahogy mindig találnak maguknak parkolóhelyet, amit ki is fizet nekik a városvezetés… méghozzá nem is akárhol.

A Budapest Brand – a főváros egyik kisebb, de jól fizetett cége – vezetői ugyanis nem MOL Bubival járnak, hanem céges autóval, amely a Kempinski Hotel mélygarázsában parkolnak havi 250 ezer forintért. Igen, jól olvastad: a zöld főváros zöld vezetői a belváros legdrágább garázsából indulnak dolgozni.

Közben persze Karácsony Gergely előszeretettel beszél „kerékpáros forradalomról”, arról, hogy „ahol jó bringázni, ott jó élni” – de úgy tűnik, az igazán jó élethez azért kell egy automata váltós céges autó is.

A helyzet iróniája csak fokozódik: a cég, amelynek üzleti terve egyik évben sem sikerült, 2021 és 2023 között több mint 50 millió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek. Egyetlen cégvezető több mint 20 milliót kapott, és még rezsitámogatást is felvett a fővárostól. 

Miközben a budapestieknek az autós közlekedést „meg kell szokniuk”, a fővárosi vezetőknek úgy tűnik, nem gond a luxusparkolás és a céges kocsi. A Budapest Brand vizsgálóbizottsági jelentése szerint átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze, miközben a zöldpolitika csak a kommunikáció szintjén dübörög.

Ha ez nem lenne elég: a Budapest Brand nemcsak a belvárosi luxusgarázsért fizet havi 250 ezret, hanem  az autókat fenn is tartották a budapestiek pénzéből. A cég 2020 és 2024 között több mint 30 millió forintot költött lízingdíjakra, miközben a „zöld főváros” jelszavával kampányolt. A lízingelt autókhoz természetesen autópálya-matricákat is vásároltak,  hiszen a fenntarthatóság határai  nem ott húzódnak, ahol a városhatár tábla kezdődik.
Miközben Karácsony a biciklizést és a BKV-t hirdeti, a hozzá tartozó cégvezetők nem a bringasávban, hanem a fizetős M7-esen gurulnak el a következő meeting.

És a kérdés: el tudod hinni a „zöld Budapestet” attól, aki egy luxushotel mélygarázsából jár be dolgozni?

