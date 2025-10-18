Újabb botrány a Budapest Brandnél - 60 milliós sikkasztás, ami 160 év alatt térülne meg

A Budapest Brand-et vizsgáló jelentésből egyre durvább dolgok derülnek ki. A cég átláthatatlanul költötte el a közpénzt a Karácsony Gergely főpolgármester alá tartozó felosztásban, miközben a főváros a csőd szélén áll. Megtudtuk: a vizsgálat során több peres ügyet is feltártak, köztük egy különösen megdöbbentő esetet.

A Budapest Brand-del szivattyúzta ki Karácsony a közpénzt

60 millió forint munkavállalói sikkasztás - megtérülés nem várható

- írja a jelentés.

Az iratok szerint egy volt munkavállaló 2005 és 2010 között több mint 123 millió forint jogalap nélküli kifizetést hajtott végre, ami sikkasztásnak minősülhet. Az ügyből 59 110 500 forintos követelés maradt fenn, amelynek behajtása gyakorlatilag lehetetlen: a végrehajtás az adós nyugdíjából történik, havi 30 815 forint levonással. Ez azt jelenti, hogy a teljes tartozás 159 év és 11 hónap alatt térülne meg - vagyis soha.

Megtudtuk: a tartozás évről évre tovább nő, hiszen a Ptk. szerinti 6,5%-os kamat mellett évente közel 3,5 millió forinttal gyarapodik. Mindez azt jelenti, hogy a cég minden évben veszít a sikkasztás miatt, miközben a felelősök ügye évek óta húzódik.

A bizottság által nyilvánosságra hozott számítás szerint, ha minden hónapban változatlanul vonják a 30 ezer forintot, akkor a teljes tartozás csak 2185-ben térülne meg, ráadásul a kamatok miatt addigra többszörösére nőne a kár.

A jelentés szerint a sikkasztás 2005 januárjától 2010 augusztusáig tartott, vagyis több mint öt éven át. Az utalványozások során elmaradt a megfelelő vezetői ellenőrzés, noha elvileg működött a „négyszem elv”. Az ügyben aláíró másik vezetőről úgy tudni, nem vonták eljárás alá, feltehetően meg lett tévesztve.

Az esetet súlyosbítja, hogy a végelszámoló által bekért iratokból kiderül, a sikkasztással gyanúsított személy időközben elhunyt, és nem hagyott hátra lefoglalható vagyontárgyat. A végrehajtás sikertelenül zárult, az eljáró bírósági végrehajtó 2025. május 28-án arról tájékoztatta a céget, hogy a behajtásnak nincs realitása.

A Budapest Brand jelentésben ez szerepel

A társaságon belül vizsgálni szükséges, hogy történt-e bármiféle vezetői mulasztás, amely a kárhoz vezetett.

A vizsgálóbizottság szerint a Budapest Brand körüli ügyek nem elszigetelt hibák, hanem a fővárosi gazdálkodás mélyebb problémáit tükrözik. A jelentés egyes szerződések semmissé nyilvánítását is indokoltnak tartja, és hangsúlyozza:

A cégnél rendszerszintű kontrollhiány, indokolatlan kifizetések és belső ellenőrzési gyengeség tapasztalható.

Miközben a városvezetés arról beszél, hogy a kormány „kivérezteti Budapestet”, a jelentés szerint a főváros pénze saját emberein és cégein keresztül folyik ki, felügyelet nélkül.