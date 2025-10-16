A milliós fizetések és a tízmilliós prémiumok mellé 100 ezer forintos rezsitámogatás is járt a Budapest Brand vezetőinek

A Budapest Brand vizsgálatából botrányos részletek derültek ki: miközben a fővárosi cég vezetői milliós fizetéseket és több tízmillió forint prémiumot vágtak zsebre, még rezsitámogatást is kaptak. Igen, jól olvasod: a milliós jövedelmű vezérigazgató és helyettesei 100 ezer forint rezsitámogatásban is részesültek – a budapestiek pénzéből.

A Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentése után rengeteg kérdés merült fel Szentkirályi Alexandrában

Fotó: Bánkúti Sándor

A legmeglepőbb szerintem az, hogy egy ilyen kis cégnél is ilyen durva dolgokat látunk. A Budapest Brand fővárosi viszonylatban egy relatív kisebb cég, kisebb költségvetéssel, feladatokkal. Ha itt négy év alatt is ilyen korrupciós esetek derültek ki, akkor mi lehet a nagy cégeknél?

– vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője.

A vizsgálóbizottság megerősítette a súlyos gyanút: átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely alá tartozó cégeken keresztül, miközben a városvezetés luxuséletet finanszíroz a közpénzekből. A Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, de már ebből is látszik, miért vérzik el Budapest költségvetése. A jelentés szerint a Budapest Brand vezetői milliós alapfizetésük mellett több mint 50 millió forint prémiumot kaptak 2021 és 2023 között.

2020 és 2024 között, 50 millió forint prémiumot fizetett ki a cégvezetőknek a Budapest Brand. Egyébként csak a cégvezető egy személyben 20 millió forint feletti összeget kapott ebből. Ezek után volt képük felvenni 100 ezer forintos rezsitámogatást a fővárostól

– emelte ki Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.

Faix Csaba vezérigazgatónak eddig 23.280.000 forintot fizettek ki és még 9. 600. 000 van megállapítva, Bakó Ágnes vezérigazgató-helyettes 21.470.400 forintot kapott készhez és neki is megállapítottak még 8.640.000 forintot. Kovács Gábor vezérigazgató-helyettes sem panaszkodhat: ő 5. 760. 000 forintot kapott.

A jelentésből az is kiderül, hogy az üzleti tervek egyetlen évben sem teljesültek. A prémiumfeladatokat sokszor csak utólag határozták meg, vagyis a feladat már rég el volt végezve, mielőtt „célként” kijelölték volna. Ez a gyakorlat a Munka Törvénykönyvének több pontját is sértheti.