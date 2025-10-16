A milliós fizetések és a tízmilliós prémiumok mellé 100 ezer forintos rezsitámogatás is járt a Budapest Brand vezetőinek
Annak ellenére, hogy az üzleti terv egy évben sem sikerült, a vezetők prémiumára 50 millió forintot költöttek. A Budapest Brandet vizsgáló bizottsági jelentése durva dolgokat tárt fel. Mutatjuk!
A Budapest Brand vizsgálatából botrányos részletek derültek ki: miközben a fővárosi cég vezetői milliós fizetéseket és több tízmillió forint prémiumot vágtak zsebre, még rezsitámogatást is kaptak. Igen, jól olvasod: a milliós jövedelmű vezérigazgató és helyettesei 100 ezer forint rezsitámogatásban is részesültek – a budapestiek pénzéből.
A legmeglepőbb szerintem az, hogy egy ilyen kis cégnél is ilyen durva dolgokat látunk. A Budapest Brand fővárosi viszonylatban egy relatív kisebb cég, kisebb költségvetéssel, feladatokkal. Ha itt négy év alatt is ilyen korrupciós esetek derültek ki, akkor mi lehet a nagy cégeknél?
– vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője.
A vizsgálóbizottság megerősítette a súlyos gyanút: átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely alá tartozó cégeken keresztül, miközben a városvezetés luxuséletet finanszíroz a közpénzekből. A Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, de már ebből is látszik, miért vérzik el Budapest költségvetése. A jelentés szerint a Budapest Brand vezetői milliós alapfizetésük mellett több mint 50 millió forint prémiumot kaptak 2021 és 2023 között.
2020 és 2024 között, 50 millió forint prémiumot fizetett ki a cégvezetőknek a Budapest Brand. Egyébként csak a cégvezető egy személyben 20 millió forint feletti összeget kapott ebből. Ezek után volt képük felvenni 100 ezer forintos rezsitámogatást a fővárostól
– emelte ki Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.
Faix Csaba vezérigazgatónak eddig 23.280.000 forintot fizettek ki és még 9. 600. 000 van megállapítva, Bakó Ágnes vezérigazgató-helyettes 21.470.400 forintot kapott készhez és neki is megállapítottak még 8.640.000 forintot. Kovács Gábor vezérigazgató-helyettes sem panaszkodhat: ő 5. 760. 000 forintot kapott.
A jelentésből az is kiderül, hogy az üzleti tervek egyetlen évben sem teljesültek. A prémiumfeladatokat sokszor csak utólag határozták meg, vagyis a feladat már rég el volt végezve, mielőtt „célként” kijelölték volna. Ez a gyakorlat a Munka Törvénykönyvének több pontját is sértheti.
De nem ez a legdurvább dolog, ami kiderült a cég vezetőiről.
Mindenki el tudja helyezni a saját életébe, mert viszonyíthatóak a számok. Például két vezetőnek a parkolására a szomszédos utcában, egy luxusszállodában, egy köpésre az ingyenes Városháza parkolójától, havonta 250 ezer forintot költöttek el. Ezt minden egyes hónapban
– tette hozzá a politikus.
A vizsgálat szerint a 2024-es beszámolót Karácsony Gergely két közgyűlés közötti döntéssel hagyta jóvá, miközben a dokumentum nem felelt meg a számviteli törvény előírásainak. Ráadásul a letétbe helyezett, nyilvános verzió nem egyezik meg azzal, amit papíron jóváhagytak.
A vezetők ugyanakkor nemcsak bőkezű prémiumokban részesültek, hanem túlfinanszírozott működéssel, gyorsított eszközleírásokkal is növelték a cég költségeit.
Egy durva konkrét példát is kiemelnék: a Városháza parkban volt egy 7 betűből álló felirat: PARKOLÓ. Ez a felirat betűnként egymillió forintba került. Erre az installációra 7,6 millió forintot sikerült elkölteni. De volt olyan színházi előadás is, aminek a megírását kétszer fizették ki, viszont egyszer sem sikerült bemutatni a darabot
– mondta lapunknak Szentkirályi, hangsúlyozva, hogy ezek nem elszigetelt esetek, hanem rendszerszintű visszásságok.
A cég több tízmilliós peres ügyekbe keveredett, köztük egy 60 millió forintos sikkasztási ügybe, ahol a megtérülésre esély sincs. Az ellenőrző bizottság a fővárosi tulajdonú társaságoknál rendszerszintű problémákat azonosított, a vezetői kinevezések politikai lojalitáson alapulnak, nem szakmai alkalmasságon.
Miközben Karácsony Gergely arról beszél, hogy a kormány „kivérezteti Budapestet”, a valóság: a főváros vezetése maga csapolja meg a város kasszáját: jutalmakra, prémiumokra, kétes beszerzésekre és rezsitámogatásra megy el a pénz.
A vizsgálat több ponton felveti Karácsony Gergely személyes felelősségét: a prémiumok jóváhagyása, a beszámolók elfogadása és a javadalmazási szabályzat módosítása mind a főpolgármester hatáskörében történt.
Még hosszan lehetne sorolni a visszaélésgyanús ügyeket. De az ijesztő az, hogy az ember kihúz egy szálat, és a végén ott van egy teljes gombolyag
– mondta Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette:
Mi három dolgot kérünk. Azt követeljük Karácsony Gergelytől, hogy azonnal tegyen feljelentést. Ha nem tesz, az azt jelenti, hogy valami érdeke fűződik a takargatáshoz. Másodszor: azonnal tegye lehetővé a többi nagy cég átvilágítását. Erről már vittünk be előterjesztést a közgyűlés elé, de a mai napig semmi nem történt. Harmadszor pedig azt kérjük a kormánytól, hogy az átvilágítást végző szakértő kapjon teljes rálátást a fővárosi cégek működésére is, hogy végre kiderüljön, hová tűnnek el Budapest milliárdjai.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre