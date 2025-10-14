RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Meleg a pite a Budapest Brandnél!

Brand-botrányról ír a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Óriási botrány lóg a levegőben – derül ki Szentkirályi Alexandra keddi Facebook-bejegyzéséből, melynek már a felütése is figyelemfelkeltő! Mutatjuk!

„Túlárazás, túlfinanszírozás, busás prémiumok – nem épp egy csődben lévő fővárosi cégre emlékeztető fogalmak, ugye? Pedig a bizottság munkája ezek gyanúját tárta fel Karácsonyék hírhedt, már felszámolt Budapest Brand cégénél. Megszeghették a közbeszerzési szabályokat, a számviteli törvényt és a törvényes működésre vonatkozó előírásokat is” – írja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd felteszi a költői kérdést, amit gyorsan meg is válaszol:

„De mi a fene az a Budapest Brand? Úgy fest, pontosan az, amit a Fidesz évek óta mond róla: egy balliberális propagandagépezet a fővárosban, amely a budapestiek milliárdjait emésztette fel. A Hagyó-ügy és a nokiásdobozok óta nem látott botrány kerekedhet ebből. Hiszen a Budapest Brand a főváros egy kis cége volt, amelynek működését csak szúrópróbaszerűen (!) vizsgálták meg. Mi lehet akkor a több tíz- vagy százmilliárdokból gazdálkodó cégeknél, mint a BKV vagy a BKM, ahol szabadon garázdálkodnak a Gyurcsány-emberek? Lehet, hogy jó okkal halogatták Karácsonyék a javaslatunkat, hogy a főváros minden cégét tüzetesen világítsák át. Ennek most vége – elég a mutogatásból! Budapest csődben van – ezt Karácsony Gergely alkalmatlanságának és annak köszönhetjük, hogy korrupt Gyurcsány-emberekkel rabolták szét a fővárost. A főpolgármesternek és a városvezetésnek nem a BKV önkényes leállításával kellene fenyegetőznie és zsarolnia a budapestieket, hanem vállalnia a felelősséget, és segítenie a kijelölt átvilágítási szakértő munkáját, hogy közös megoldást találjunk Budapest pénzügyi helyzetére.”

 

