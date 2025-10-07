Szentkirályi Alexandra: A Tisza új adókat is bevezetne

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban ismertette, hogy a Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne: Ilyen a vagyonadó is, ami, mint fogalmazott, egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést.

Hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni. A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak: ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb. Persze joggal mondja azt bárki, hogy akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől tartania. De ez tényleg így van? Mi történik ezután? A vagyonadó első említése óta már legalább kétszer hallottuk azt, hogy

egyre kisebb vagyonokat adóztatnának meg a Tisza holdudvarának népnyúzói.

- fejtette ki. Hozzátette, hogy aki már találkozott vagyoni típusú adóval – mint például az ingatlan- vagy „telekadó” –, az tudja, hogy ez nincs arányban az ember fizetésével. Tehát az a pályakezdő vagy család, aki mondjuk a nagyszülőktől örökölt földterületet vagy egy házat, az utána fizetendő adót a saját fizetéséből kell kigazdálkodnia minden évben, hiába származik tiszta, már adózott forrásból. Aki erre nem képes, végül meg kell szabaduljon attól a vagyontárgytól, amelynek az adóját nem tudja kifizetni a családi kasszából.