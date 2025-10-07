RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A Tisza új adókat is bevezetne

Nem beszélve az eddig kiszivárgott adóemelési tervekről...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 16:24
Módosítva: 2025.10.07. 16:31
Szentkirályi Alexandra Tisza adó

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban ismertette, hogy a Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne: Ilyen a vagyonadó is, ami, mint fogalmazott, egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést.

Hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni. A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak: ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb. Persze joggal mondja azt bárki, hogy akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől tartania. De ez tényleg így van? Mi történik ezután? A vagyonadó első említése óta már legalább kétszer hallottuk azt, hogy
egyre kisebb vagyonokat adóztatnának meg a Tisza holdudvarának népnyúzói.

- fejtette ki. Hozzátette, hogy aki már találkozott vagyoni típusú adóval – mint például az ingatlan- vagy „telekadó” –, az tudja, hogy ez nincs arányban az ember fizetésével. Tehát az a pályakezdő vagy család, aki mondjuk a nagyszülőktől örökölt földterületet vagy egy házat, az utána fizetendő adót a saját fizetéséből kell kigazdálkodnia minden évben, hiába származik tiszta, már adózott forrásból. Aki erre nem képes, végül meg kell szabaduljon attól a vagyontárgytól, amelynek az adóját nem tudja kifizetni a családi kasszából. 

Ha egy kormányzat vagyoni alapon vet ki adót, az megnyitja az utat arra, hogy egy tollvonással módosítsa a sávokat, és bármikor évi milliókat söpörjön be egy átlagos családtól is – attól függetlenül, hogy mennyi a keresete. Ez egy igazságos adórendszer? Mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogyan dönt, mert ha egyszer kiengedjük a szellemet a palackból, utána nagyon nehéz azt visszazárni.

 

