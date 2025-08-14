Karácsonyék elveszik az ingyenes parkolást a zöld rendszámosoktól

A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása megszűnik 2027-től, ezt ősszel szavazta meg a fővárosi közgyűlés. Most, hogy a plug-in hibridek már nem kapják meg a zöld rendszámot és az, akinek még megvan az is elveszíti a következő műszaki vizsgakor, egyre inkább téma a villanyautósok körében a fővárosi intézkedés, ami ellenük szól. Korábban azt hittük, hogy a főváros támogatja az elektromos közlekedést. Budapesten hivatalosan klímavészhelyzet van, a főváros vezetése évek óta hangoztatja, hogy a zöld átállás, a fenntartható közlekedés és a károsanyag-kibocsátás csökkentése a legfontosabb feladatai közé tartozik. De rájöttek, hogy a zöld rendszámos autó ugyanakkora parkolóhelyet foglal el, mint egy másik és meggondolták magukat.

A zöld rendszám már nem sokáig jelent előnyt a fővárosi parkolásnál Fotó: Vémi Zoltán / Mediaworks archívum

Ez a döntés nemcsak a tisztán elektromos autókra, hanem a plug-in hibrid autókra is vonatkozik, és még súlyosabb csavar, hogy a két tonnánál nehezebb villanyautók után dupla parkolási díjat kell majd fizetni.

A hivatalos magyarázat szerint túl sok zöld rendszámos autó parkol a fővárosban, ami „jelentős közterületi terhelést” okoz. Csakhogy a tények mást mutatnak: a zöld rendszámos járművek aránya mindössze 5 százalék, a tisztán elektromosaké pedig csupán 3,5 százalék.

Ez az intézkedés nemhogy nem segíti, de egyenesen hátráltatja a zöld átállást. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az EU-ban az új autók több mint 20 százaléka elektromos vagy plug-in hibrid, nálunk ennek a töredéke. És miközben Bécs, Berlin vagy Párizs még mindig kínál bizonyos kedvezményeket az elektromos autósoknak, Budapest épp most vonja meg az egyik legfontosabbat. A városvezetés szerint tehát már nincs szükség ösztönzésre. Csakhogy a számok mást mutatnak.

Különösen visszás, hogy a döntést egy magát zöld politikusként meghatározó városvezetés hozta meg. Karácsony Gergely érvelésében még az is elhangzott, hogy a zöld rendszámos autó „ugyanannyi helyet foglal” a városban, mint egy benzines.

Egy ismert magyar influenszer, Handrás találóan reagált: igen, ugyanannyi helyet foglalnak, de nem pöfögnek, nem büdösek, és nem koszolják össze a várost. Ez a különbség, amiért eddig is kaptak kedvezményt .és amiért továbbra is kellene, hogy kapjanak.