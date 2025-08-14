Karácsonyék elveszik az ingyenes parkolást a zöld rendszámosoktól

2027-től megszűnik Budapesten az elektromos autók ingyenes parkolása, a két tonnánál nehzebb villanyautók pedig dupla díjar fizetnek majd. A zöld rendszámosokat érintő döntés sokak szerint szembemegy a klímavédelmi célokkal, és pont azokat sújtja, akik már környezetbarát járműre váltottak.
A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása megszűnik 2027-től, ezt ősszel szavazta meg a fővárosi közgyűlés. Most, hogy a plug-in hibridek már nem kapják meg a zöld rendszámot és az, akinek még megvan az is elveszíti a következő műszaki vizsgakor, egyre inkább téma a villanyautósok körében a fővárosi intézkedés, ami ellenük szól. Korábban azt hittük, hogy a főváros támogatja az elektromos közlekedést. Budapesten hivatalosan klímavészhelyzet van, a főváros vezetése évek óta hangoztatja, hogy a zöld átállás, a fenntartható közlekedés és a károsanyag-kibocsátás csökkentése a legfontosabb feladatai közé tartozik. De rájöttek, hogy a zöld rendszámos autó ugyanakkora parkolóhelyet foglal el, mint egy másik és meggondolták magukat.
Ez a döntés nemcsak a tisztán elektromos autókra, hanem a plug-in hibrid autókra is vonatkozik, és még súlyosabb csavar, hogy a két tonnánál nehezebb villanyautók után dupla parkolási díjat kell majd fizetni.
A hivatalos magyarázat szerint túl sok zöld rendszámos autó parkol a fővárosban, ami „jelentős közterületi terhelést” okoz. Csakhogy a tények mást mutatnak: a zöld rendszámos járművek aránya mindössze 5 százalék, a tisztán elektromosaké pedig csupán 3,5 százalék.
Ez az intézkedés nemhogy nem segíti, de egyenesen hátráltatja a zöld átállást. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az EU-ban az új autók több mint 20 százaléka elektromos vagy plug-in hibrid, nálunk ennek a töredéke. És miközben Bécs, Berlin vagy Párizs még mindig kínál bizonyos kedvezményeket az elektromos autósoknak, Budapest épp most vonja meg az egyik legfontosabbat. A városvezetés szerint tehát már nincs szükség ösztönzésre. Csakhogy a számok mást mutatnak.
Különösen visszás, hogy a döntést egy magát zöld politikusként meghatározó városvezetés hozta meg. Karácsony Gergely érvelésében még az is elhangzott, hogy a zöld rendszámos autó „ugyanannyi helyet foglal” a városban, mint egy benzines.
Egy ismert magyar influenszer, Handrás találóan reagált: igen, ugyanannyi helyet foglalnak, de nem pöfögnek, nem büdösek, és nem koszolják össze a várost. Ez a különbség, amiért eddig is kaptak kedvezményt .és amiért továbbra is kellene, hogy kapjanak.
Horváth András ismert magyar tech-vlogger, aki évek óta foglalkozik autóipari és technológiai témákkal, különösen az elektromos járművek hazai elterjedésének a kérdéseivel, tehát joggal mondhatjuk a téma szakértőjének.
Szerinte Karácsony érvelése minimum csúsztatás, de még inkább butaság, mondatonként meg is cáfolja Karácsony érveit.
Karácsony azon érve, hogy elértük a plafont egyenesen kiakasztja a szakembert.
Volt egy időszak amikor ez egy indokolható cél volt, hogy népszerűsítsük és támogassuk a zöld rendszámos autók elterjedését, de ma már elértük a plafont
- mondta Karácsony.
Elértük a plafont? Az autók kettő százaléka elektromos ember, milyen plafonról beszélsz!
- fakadt ki a szakértő.
Az időzítés sem mellékes. A plug-in hibridek idén már nem kaphatnak zöld rendszámot, a meglévő autók pedig a következő műszaki vizsgán elvesztik azt. Vagyis a kedvezményre jogosultak köre eleve drasztikusan csökken, mégis most vezetik ki a teljes ingyenes parkolást. Így pont azok kerülnek hátrányba, akik a saját pénzükből, környezetvédelmi meggyőződésből vagy praktikus okokból már váltottak elektromos autóra. Ők most azt látják: a befektetésük egyik ígért előnye egyik napról a másikra eltűnik.
Nem véletlen, hogy a BP Műhely szakértője, Szende András is úgy fogalmazott: ez a lépés ellentétes minden hazai és EU-s környezetvédelmi vállalással.
A szakember szerint főváros ezzel gyakorlatilag hátráltatja az elektromobilitás terjedését, ahelyett hogy a még mindig gyerekcipőben járó szektor növekedését ösztönözné. Ha komolyan gondoljuk a klímavédelmet, nem elvenni kell a kedvezményeket, hanem differenciált, előremutató támogatási rendszert kialakítani, addig, amíg a piaci arány el nem éri azt a szintet, ahol a kedvezmény valóban feleslegessé válik.
Az intézkedés szembe megy minden klímavédelmi, környezetvédelmi célkitűzéssel, mind magyar, mind magyar, mind Európai Unió szinten. Ez azért is érdekes, mert hivatalosan a fővárosban klímavészhelyzet van, így azt gondolhatnánk, hogy a zöld rendszámú járművek, az elektromobilitás terjedése kiemelt fővárosi feladat. Ennek ellenére ezt a kedvezményt is elveszik, ami azt is jelenti , hogy aki eddig környezetvédelmi szempontból elektromos autóba ruházott be, most ezt a kedvezményét tulajdonképpen bebukja
- magyarázza a szakember.
A döntés így nemcsak szakmailag kérdőjelezhető meg, hanem politikailag. A főváros „zöld” főpolgármestere megszünteti az elektromos közlekedés támogatását, miközben hivatalosan klímavészhelyzetet hirdet. Ez a fajta kettősség az, ami miatt hiteltelenné válik az ember, a zöldpolitika pedig kommunikációs lózungá.
