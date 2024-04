Íme a kamuzöld Karácsony Gergely mérlege: zöld ügyekben semmi sem történt Budapesten az elmúlt 5 évben

Nem lett zöldebb Budapest, ebbe is beletört a bicskája Karácsony Gergelynek, pedig 2019-ben még fűt-fát-bogarat ígért, igazi élharcosnak tűnt - legalábbis szóban... A megválasztása után azonban csak a "szájkarate" maradt, tettek semmi. A baloldali városvezető "legnagyobb" húzása a klímavészhelyzet kihirdetése volt - ez egy papírdarab aláírását jelentette, tetteket semmit. Aztán ki is fújt a tudomány, más nem történt. A "kamuzöld" főpolgármestertől viszont kaptunk is: óriási közlekedési dugókat, megugró légszennyezettségi adatokat, térkősivataggá változott Blahát,négy és fél hosszú éven át meg nem nyitott zöld parkot a Városháza udvarán, és az egyetlen nagy budapesti zöldberuházás, a kormányhoz kötődő városligeti Liget Projekt folyamatos gáncsolását...

A magát nagyon zöldnek hirdető Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta Budapestet, a város gazdátlan, nyoma sincs zöldszemléletnek, nemhogy kéknek Fotó: Magyar Nemzet

A főpolgármester az elmúlt 4,5 évben nem csinált túl sokat, a legalapvetőbb feladatait sem látta el a Városháza. Önálló nagyberuházásokat sem indított, nemhogy zöldfelületet bővített volna. Sok fővárosi úgy vélekedik, addig jó, hiszen Karácsony Gergely amibe eddig belefogott, finoman szólva is kétes eredményeket hozott... Vélhetően ezt felismerve és a választások közeledtével, egyre gyakrabban ékeskedik idegen tollakkal. Leginkább Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármesterével, aki a Belvárost a zöld és a kék szemlélet jegyében újítja meg.

A felújítás során a Belváros közel 100 fából álló fasort telepített gyökércella-rendszer és a Stockholm-módszer használatával az Arany János utcába Fotó: Belváros Önkormányzata

Karácsony Gergely és a "zöld" ügyek kapcsolatáról legutóbb akkor hallottunk, amikor maszatosan sajátjaként büszkélkedett az Arany János utca felújításával, amely Magyarország első klímatudatos utcája lett. Igaz, ez távolról sem az ő érdeme volt. Ahogyan korábban a Szabadsági téri játszótér felújításának esetében sem, amit szintén saját eredményként híresztelt. A "kamuzöld" főpolgármester inkább csak politikai tőkeként használja a klímatudatosságot - z akkor is egyértelművé vált, amikor szintén a belvárosiakkal kiszúrva minden ok nélkül megtiltotta az V. kerületnek, hogy a fővárosi Nyugati téren zöld buszvárót alakítson ki, ahogy egyébként a saját kerületében mindenhol megtette.

Blaha: térkősivatag "szuperzöld" tér helyett

Karácsonynak még a Tarlós István által kivitelezésig előkészített Blaha Lujza tér felújítását is sikerült elszúrnia módosítgatásaival és időhúzásával. Fel is zúdultak a fővárosiak, mikor végre Karácsony átadta a kész teret. A legtöbben nem is azon akadtak fenn, hogy az eredeti tervekhez képest jóval drágább és kisebb projekt valósult meg, hanem azon, hogy a beígért „szuperzöld” Blaha hatalmas térkősivataggá változott. Persze az idegen tollak itt is bejátszottak, közösségi oldalán és úton-útfélen Karácsony Gergely úgy beszélt: "50 éves adósságot törlesztettünk a budapestiek felé, amit annyiszor megígértek, most megcsináltuk" - miközben a Tarlós István-féle terveket butította le és csinálta meg silányabban...

A Blaha Lujza tér az átadás után Fotó: Teknős Miklós

Parkoló maradt a Városháza park

A főpolgármester annyira tett a zöldítésre, hogy még a saját hivatalához tartozó és általa 2019-ben beígért Városháza parkot sem valósította meg 4 és fél hosszú éven keresztül. Inkább az épület eladásáról lehetett hallani. Sőt, nem is tartotta karban, gyakran térdig ért a gaz. Hogy másként gondolkozzon, úgy fest, a most júniusi önkormányzati választások nyomására volt szükség. A napokban kezdett ugyanis kapkodni, hogy mégis megvalósítsa legalább ezt az ígéretét... Így négy és fél év semmittevés után most megnyílhat a park - kíváncsiak leszünk, mennyire sikerült zölddé tenni fél évtized alatt...

Más baloldali kerületekben sem jobb a helyzet

Karácsony Gergely szövetségesei szintén felsültek a zöld kérdésben. A tettek ugyanúgy elmaradtak, csak a "szájkarate" maradt, és néhány furcsának nevezhető, inkább a "zöldérzetre" gyúró újításocska...

Józsefvárosban parkolóhelyeket vesznek el, és sittes konténereket festenek át. Zöldítésnek nevezik az attrakciót... Persze minden új szál fűnek örülünk, de érdemben zöldebb lett-e ezzel a "hatalmas projekttel" Józsefváros? Fotó: Metropol

Ma a főváros kerületei közül Terézvárosban van a legkevesebb zöldterület, de ott a közterületek állapota is siralmas. Azonban nem ez a városrész az egyetlen, ahol a magukat zöldnek valló baloldali városvezetők tettek a zöldítésre 4,5 évig. Karácsony Gergelyhez hasonlóan, a magát szintén zöldként aposztrofáló Soproni Tamás baloldali polgármester szinte semmit nem növelt városrészének zöldterületén. Kovács Balázs fideszes polgármester-jelölt erről úgy nyilatkozott:

Az nem biológiailag aktív zöldterület bővítés, amit a VI. kerület csinál, hogy bokrokat és fákat helyezett el dézsákban a betonra. Nem beszélve arról, hogy ennek milyen környezeti terhelése van. Ebből is látszik, hogy Soproni Tamás a kerület dolgai helyett a Momentum vezetőjeként országos pártpolitikával foglalkozik, Terézváros helyett a saját politikai karrierjét építi

–mondta.

Káposztáson így "óvják a zöldet": aszfaltozáskor nem tépték ki a gyomot Fotó: Olvasói

Zöldítés nincs, de a gyomot óvják

Újpest baloldali vezetése például annyira óvja a zöldet, hogy a közelmúltban nagy műgonddal körbeaszfaltoztak egy jókora gazt. Azt nem tudni, milyen elvek mentén döntöttek így, de feltehetőleg ezzel is hozzá akartak járulni a „zöldítéshez”... A fővárosban már ők is megszokhatták, hogy a gyomot nem gaznak kell hívni, hanem méhlegelőnek...