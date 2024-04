Újabb bukta: idegen tollakkal ékeskedik Karácsony Gergely

„Már az is öröm, hogy véget ért a felújítással járó állandó zaj- és porterhelés az Arany János utcában, de az igazi eredmény, hogy Budapesten eggyel megint beljebb vagyunk, még egy utca lett zöldebb és élhetőbb, mint volt” – olvasható Karácsony Gergely dicsekvése az enbudapestem oldalon. A főpolgármester csak éppen azt nem teszi hozzá, hogy a Belváros önkormányzatának fejlesztésével reklámozza magát, maszatolva, mintha az a főváros eredménye lenne...

Dicsekedni, azt tud Fotó: Facebook

Miután a főpolgármester miniszterelnöki ambíciói miatt sokáig nem foglalkozott Budapesttel, és ez később sem változott jelentősen, egyetlen nagyobb beruházást sem indított 4,5 év alatt. Szavakból és ígéretekből nem volt hiány az elmúlt 4,5 évben, tettekből viszont annál inkább. Most, hogy nyakunkon az önkormányzati választás kampánya és valami eredményt is fel kellene mutatni, a főpolgármester jobb híján rendszeresen idegen tollakkal ékeskedik. A fővárosi enbudapestem.hu oldalon legújabban az Arany János utca klímatudatos felújítását adja el úgy, mintha az a Városháza eredménye lenne. Az írásban egyetlen mondat sincs arról, hogy egyébként Magyarország első klímatudatos utcáját Belváros-Lipótváros terveztette és valósította meg, a projekthez pedig a Városháza egy fillért sem adott, még a zöldszemlélet támogatásaként sem. A büszkélkedő írásban nagyvonalúan ennyit írnak: „Az, hogy kávézás közben végig lehet mondani teljes mondatokat, jól áll az Arany János utcának, de nézzük meg, hogy mitől lett élhetőbb a Parlamentet és a Deák teret összekötő tengelyre merőleges V. kerületi utca...”

Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester és a kerület klímastratégiája egyedülálló Budapesten, a kék- és a zöldszemlélet a Belvárosban mutatkozik meg jövőbe mutató módon

Fotó: Belváros Önkormányzata

Ezek után pedig felsorolják, mi minden valósult meg a projekt keretében, a többi között: víztakarékos öntözőrendszer, esővízgyűjtő ciszterna, talajvizet hasznosító fúrt kút....

„Szélesebb, az úttesttel egy szintbe hozott járda segíti például a babakocsival közlekedőket, az akadálymentesítés jegyében. Padok, ivókút, hulladéktárolók, kerékpártámaszok gazdagítják az utca szolgáltatásait. Új gyalogos-átkelő áll a gyalogosan átkelők rendelkezésére. A teljes hosszában megújult Arany János utca műszaki átadása-átvétele még zajlik, de már megnyitották a forgalom előtt. Mi az új fáknak drukkolunk a legjobban!”

Ez mind igaz, csak éppen Karácsony Gergelynek nem sok köze van hozzá...

A felújítás során közel 100 fából álló fasort telepítettek gyökércella rendszer és a Stockholm-módszer használatával Fotó: Belváros Önkormányzata

Karácsony Gergely legutóbb amiatt bukott le, hogy a Szabadság téri játszótér felújításával kampányolt – amihez szintén semmi köze nem volt, az is a belvárosi önkormányzat fejlesztése. Az ügy pikantériája ráadásul, hogy – mint sok más közterületet – ezt is a főváros helyett újítja fel és korszerűsíti a Belváros. A főpolgármester ebben az esetben is azt a látszatot keltette, mintha saját érdeme lenne a fejlesztés, pedig valójában emberi ürülékek között voltak kénytelenek játszani a gyerekek, annyira hagyta lepusztulni a területet. „A Szabadság téren több korosztály számára is a játék élvezetét nyújtó, izgalmas játszótér (újjá)építése kezdődött meg. Újdonság lesz a több zöldfelület és a nyári hőségben menedéket nyújtó árnyékos területek kialakítása” – írta a Budapest Városháza Facebook-oldala, és látványképeket is mellékeltek. Ebben az esetben sem tüntették fel, hogy a projektet Belváros önkormányzata terveztette és valósítja meg, Karácsony Gergelynek és a fővárosi önkormányzatnak egy kapavágása és fillérje sincs benne.

Már a végéhez közelít a munkálat, amelyet Belváros önkormányzata januárban kezdett meg. Igazi gyerekparadicsom válik az elavult játszótérből Fotó: Máté Krisztián

Blaha Lujza tér, Lánchíd

Amióta Karácsony Gergely vezeti Budapestet, az elmúlt 4,5 évben csupán két jelentős beruházás fejeződött be: a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítása. Mindkettőt az előző városvezetés készítette elő, terveztette meg, és szerzett hozzá pénzt. Karácsony Gergely mégis óriási kampányhadjáratot indított, amelyekben magának tulajdonította az érdemeket, pedig amit hozzátett, az inkább kárára volt Budapestnek: kisebb projekt nagyobb költséggel, mint az eredetileg tervezett és hosszú totojázás, majd a kormánnyal kötött megállapodás felrúgása és a híd lezárása az autósok elől.

Karácsony óriási bulival ünnepeltette magát és a hidat, annak ellenére, hogy a fővárost csődközelbe kormányozta Fotó: Ruzsa Rania/Facebook

Mint emlékezetes a Lánchíd felújítására azért nem kapta meg a kormányzati 6 milliárdos támogatást, mert szerződést szegett, hiszen nem eredeti állapotában adta át a hidat a forgalomnak, az autósokat kitiltotta róla. Maga a felújítás is visszaélésekre adott gyanút, többek közt vesztegetés, sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerült az ügy kapcsán, amelyben a hatóság jelenleg nyomoz.

Furcsán akadálymentes metró, klíma nélkül

Mint emlékezetes, a hármas metrót 5,5 év alatt újították fel, a beruházás finanszírozásához szükséges összeg megszerzése még Tarlós István korábbi főpolgármesterhez kötődik. Karácsony itt is csak beült a tutiba, hogy aztán késsen a projekt lezárásával. A teljes felújított metróvonal akadálymentes lett, a ferdepályás felvonókat pedig elsőként itt alkalmazták hazánkban. Utóbb kiderült, ez sem lett éppen a legjobb, miután Karácsony eltért az eredeti tervektől. Az eredeti tervek szerint az M3-as metróvonal rekonstrukciójában csak részleges akadálymentesítés szerepelt, de az elmúlt években mind a húsz megállót akadálymentesítették a peronszint irányába. A belvárosi szakasz hét mélyállomásából hatnál ezt úgynevezett ferdeliftek beépítésével oldotta meg a BKV, egyedül a Deák téren jár függőleges. Karácsony újítása miatt az új felvonók csak úgy fértek el a lejtaknákban, hogy az ott működő mozgólépcsőket vagy a lépcsőkocsik méretét átrendezték, illetve a mozgólépcsők számát csökkentették. Így körülbelül 36 százalékkal lett kevesebb azok átlagos szállítási kapacitása.

A metrószerelvényeket Karácsony Gergely nem klimatizáltatta,

Pedig ő és párbeszédes párttársai a 2019-es önkormányzati választási kampányban – még ellenzékből – hangosan követelték a klímaberendezéseket a 3-as metróra.

A Deák téri metróállomáson egy szál törülközőben ücsörgő Tordai Bence és politikustársai a klímát követelték „szaunázva”, ehhez képest Karácsony sem oldotta meg a kérdést Fotó: Facebook

Karácsony Gergelynek volt négy és fél esztendeje arra, hogy megmutassa, mire képes. Most látjuk: szó-szó-szó és idegen tollak... Budapesten változás kell!