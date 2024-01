Szerencse kérdése, hogy éppen működnek-e a liftek a most felújított 3-as metróban

„Újpest-Központban hónapok óta szerencsétlenkednek a babakocsis kismamák a mozgólépcsőn vagy a lépcsőn” – írta a BKK-nak egy budapesti, lapunkhoz is eljuttatott levelében. A Metropol olvasói korábban is jelezték már, teljesen kiszámíthatatlan, hogy működnek e a liftek a tavaly 250 milliárd forintért átadott, és akadálymentesített M3-as vonalon. Szerdán mi is megnéztük Újpesten, és pont ezt tapasztaltuk: először nem működött a felvonó, aztán két óra múlva meg már igen. Úgy tűnik, állandósultak a zavarok, leállások...

Szerda délelőtti helyzetkép... Az M3-as metró vonalán naponta többen utaznak, mint a MÁV teljes hálózatán. Az utazók jó része használná a liftet, ha jó lenne... Fotó: Metropol

Azt már megszokhatták a fővárosiak, hogy Karácsony Gergely Budapestje nem működik, a közlekedési terület pedig olyan kihívás a főpolgármester számára, amit rendre nem sikerül megugrania. Eddig főként az autósokat bosszantotta, de a gyalogosokat sem kímélte a logikátlan és eredeti tervekhez képest drágább beruházásokkal, ehhez kapcsolódó forgalmi változtatásokkal. A lakosságtól ezek mind türelmet követeltek. Most egyik olvasónknál szakadt el a cérna, aki levelet küldött a BKK-nak, miszerint Újpest Központnál nem működött a lift.

„Újpest-Központban hónapok óta nem működnek a liftek... A mai napon (január 9.) megjelent a BKK GO-ban, hogy Újpest-Központ akadálymentesen nem hagyható el, de valójában ez egy hosszú ideje fennálló probléma. Eddig a BKK semmiféle tájékoztatást nem adott a hibás liftekről! A mai napon a mozgólépcsők sem működtek és kordonnal lezárták őket. Így az emberek egymást lökdösték” – panaszolta Viktor. A probléma nem új, és állandósulni látszik, ezt támasztja alá egy másik olvasónk is.

Hol megy a lift, hol nem. Szinte minden héten van egy-két olyan nap, amikor kinn van a cetli, hogy nem működik. Pedig itt állandó a tömeg, a felvonót sokan igénylik. Minden egyes szerelvény utazóközönsége 2-3 körben használja a liftet, hogy a felszínre jusson

– jegyezte meg Dalma.

A háromszakaszos felújítás elindulásakor 55 hónapot ígértek, de az M3 befejezése 67 hónapra nyúlt. Így 2023 májusában adták át a forgalomnak Fotó: Metropol

Hoppá: az utasok miatt romlanak el a liftek?

A Metropol megkereste a BKK-t és a BKV-t, mi lehetett a probléma Újpestnél. Még válasz nem érkezett szerkesztőségünkhöz, de a BKV álláspontja a 3-as metró vonalán lévő liftek meghibásodásáról közismert. A Mediaworks tavaly ugyanis közreadta Karácsony Gergelyék véleményét: eszerint az utasok miatt romlanak el a liftek. Az átadást követően a BKV szerint teljesen természetes volt, hogy felléphetnek kisebb zavarok, tesztelési, ellenőrzési munkák és utánállítási feladatok a 67 hónap alatt felújított M3-as metró vonalán. „A hibák döntő többségét pedig az utazóközönség nem megfelelő utazási kultúrája okozza”.

A BKV Zrt. karbantartó személyzete ilyenkor azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges hibák mielőbbi elhárítására, amelyek az esetek döntő többségében az utazóközönség nem megfelelő utazási kultúrájából adódnak

– írta akkor a cég.

Nyakatekert akadálymentesítés az M3 vonalon

Az eredeti tervek szerint, az M3-as metróvonal rekonstrukciójában csak részleges akadálymentesítés szerepelt, de az elmúlt években mind a húsz megállót akadálymentesítették a peronszint irányába. A belvárosi szakasz hét mélyállomásából hatnál ezt úgynevezett ferdeliftek beépítését alkalmazta a BKV, egyedül a Deák téren jár függőleges. A ferdeliftek stockholmi mintára épültek, de az új felvonók csak úgy fértek el a lejtaknákban, hogy az ott működő mozgólépcsőket vagy a lépcsőkocsik méretét átrendezték, illetve a mozgólépcsők számát csökkentették. Így körülbelül 36 százalékkal lett kevesebb azok átlagos szállítási kapacitása.