Ilyet még nem láttál: Megnyitották Magyarország első klímatudatos utcáját a Belvárosban

Elképesztő módon, a kék és a zöld szemlélet ötvözésével újította meg Belváros Önkormányzata az Arany János utcát. Bár az átadás-átvétel még zajlik, már a gyalogosok és az autósok is használhatják a legsűrűbben beépített, történelmi városrész oázisának számító területet. Ez Magyarország első klímatudatos utcája, így valószínű mindenki a csodájára jár majd.

Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester és a kerület klímastratégiája egyedülálló Budapesten, a kék és a zöld szemlélet a Belvárosban mutatkozik meg jövőbe mutató módon. Érdemes lenne tehát Karácsony Gergely főpolgármesternek és számos más fővárosi kerületnek is példát vennie az itteni tudatosságról és korszerű megoldásokról – Fotó: Belváros Önkormányzata

Akit arra visz útja, közel 100 új fával, zöld buszmegállóval, több mint félszáz kerékpártárolóval, víztakarékos öntözőrendszerrel, esővízgyűjtő ciszternával és a talajvizet hasznosító fúrt kúttal „találkozhat”.

Büszke vagyok rá, hogy az V. kerületiek közösségével ismét egy olyan fejlesztést tudhatunk magunkénak, ami jelentősen hozzájárul a Belváros élhetőségéhez, otthonosságához, és egyaránt ötvözi a természeti kincseink megóvását és a zöldfelületek növelését célzó klímatudatos szemléletünket. Az Arany János utca sikeres megújításának mindenki részese lehet, aki végigsétál a közel 100 fás fasorral szegélyezett utcán

– összegezte Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros fideszes polgármestere.

A terület közösségi élményt is biztosít, élhetőségét számos új utcabútor: padok, ivókút, hulladéktároló edények, kutya higiéniás szemétgyűjtők, kerékpártámaszok és egy új, biztonságos gyalogos-átkelőhely biztosítja. A fővárossal ellentétben a Belváros egyaránt figyelt a gyalogosokra, a kerékpárosokra, a közösségi közlekedéssel utazókra, illetve az autósokra, valamint minden korosztály igényeire is. A járdát szélesítették és egy szintbe helyezték az autóúttal, így biztosították a kényelmes és akadálymentes közlekedés feltételeit, amely a babakocsival közlekedők számára szintén praktikus. Emellett megtalálható a kerékpáros infrastruktúra is. Mindezt úgy valósította meg Szentgyörgyvölgyi Péter, hogy a lehető legkevesebb parkolóhely-veszteséggel járjon.

A felújítás során közel 100 fából álló fasort telepítettek – Fotó: Belváros Önkormányzata

Speciális ültetési rendszer, a fák alkalmazkodnak a városi formához

Szintén Magyarországon elsőként kezdte alkalmazni Belváros Önkormányzata a fák városi környezethez való alkalmazkodását támogató ültetési rendszereket. Az Arany János utca fatelepítésénél egyaránt használták a Podmaniczky téren bevezetett gyökércellarendszert, valamint a Szomory Dezső és a Hild téren is alkalmazott Stockholm faültetési rendszert. Mindezzel létrehozták hazánk leghosszabb Stockholm-módszerrel ültetett fasorát, amelynek és a természetes lapkőburkolatnak köszönhetően a csapadékvíz behatolhat a fák gyökérzónájába, és ott el is tárolódhat. Mivel a fáknak biztosítják a tápanyagokban és oxigénben gazdag életteret, a fák egészséges, városi környezetben szokatlanul nagy gyökérzetet és lombozatot fejleszthetnek, és sokáig élhetnek.

Az V. kerület 2020-ban indított buszváró-zöldítési programot, ennek részeként az Arany János utcában is létesítettek egyet. Ez a 13. zöld buszváró a Belvárosban, amelyhez még ivókút is dukál – Fotó: Belváros Önkormányzata

Zöld buszváró, az ötletet egyébként számos más budapesti kerület is lemásolta

Az Arany János utcában is, mint a kerületi többi részén – a városi környezetet jól tűrő, hatalmas zöldfelületet képező és gyorsan növő – vadszőlőfajtákkal futtatták be a buszvárót. Az innovatív gyakorlat felkeltette más budapesti kerület érdeklődését, így már a VI., a VIII. és a XIV. kerület is kezdeményezte a belvárosi tudásanyag-átvételét, amelyben a kormánypárti vezetésű testület pártpolitikai hovatartozástól függetlenül mindenkivel partner.

Az óriási ciszternaépítés közben – Fotó: Belváros Önkormányzata

A locsolás nem vezetékes ivóvízzel történik: a ciszterna napi 200 fa öntözésére képes

Az V. kerület klímastratégiájának része a természeti kincseinkkel való tudatos gazdálkodás. Ezért Belváros Önkormányzata az UniCredit Bankkal együttműködve a megújult Arany János utcában esővízgyűjtő ciszternát hozott létre. Ez nagyjából 200 fa napi öntözési igényét képes kielégíteni. A rendszer lényege, hogy a bank székházának tetejéről összegyűlő esővizet nem a közcsatornába, hanem a vízgyűjtőbe vezeti, így az öntözővízként eltárolható és hasznosítható. A ciszternát esőmentes időszakokban a fúrt kút szolgálja ki talajvízzel, amit a Duna táplál. Mivel így az öntözés nem vezetékes ivóvízzel történik, az üzemeltetés nemcsak ökologikus, hanem ökonomikus szemléletű is. A bank épületének környezetében rövidesen 54 férőhelyet biztosító kerékpártámaszt helyeznek el, amelyeket természetesen bárki használhat. Így a kerületben található több mint 1250 kerékpártámasz félszáznál is több új férőhellyel gazdagodik.

Közterületi fejlesztéseik, természeti kincsek megóvása és az erőforrások leghatékonyabb felhasználása