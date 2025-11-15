Hihetetlen! Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat

Egy főnök heves vitát váltott ki azzal, hogy gondolkodás nélkül kirúgott két alkalmazottat, miután megtudta, hogy megcsalták a párjukat –közölte a New York Post.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Natalie Dawson a Cardone Ventures társalapítója és elnöke — egy amerikai menedzsmentcég, amely vállalkozóknak és cégvezetőknek segít pénzügyi célok és növekedés elérésében. Dawson nemrég egy podcast vendége volt, amelyet a brit vállalkozó, Steve Bartlett vezet.

Az epizód egyik részlete azóta vírusként terjed, amelyben a 32 éves alapító arról beszél, hogy kirúgta két dolgozóját, miután kiderült, hogy viszonyuk van egymással.

Az egyik dolog, amiért rengeteg kritikát kaptam online, az az volt, amikor nyilvánosan megosztottam egy TikTok-videót arról, hogy kirúgtam valakit, mert megtudtam, hogy megcsalta az élettársát — ráadásul a másik félnek is volt párja

— mondta Dawson.

Ugyan egyikük partnere sem dolgozott a cégnél, ő amint megtudta a megcsalásokat - meghozta a döntést.

Ha megcsalja azt az embert, akivel elvileg egy életen át együtt akar élni, szerinted nem fogja "megcsalni" a munkahelyét is? Ez az ember veszélyt jelent a környezetére

— mondta.

A téma egyértelműen megosztó.

Sokan egyetértenek vele, mások úgy gondolják - sem emberileg, sem jogilag nem állja meg a helyét a döntés.

A nő szerint sokan tabunak tartják a kirúgást, pedig nem kéne, hogy így legyen. Szerinte a jellem következetes. Ha egy területen engedünk a tiszteletlenségnek, akkor új standardot állítunk minden másnak is.

A kultúra, amit építesz, azon múlik, mit engedsz meg. A valódi kérdés az: mit tolerálsz a saját környezetedben?

– tette hozzá.