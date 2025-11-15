RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen! Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat

Natalie Dawson megosztó podcast szereplése után futótűzként terjed a hír. Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.15. 16:00
főnök CEO megcsalás

Egy főnök heves vitát váltott ki azzal, hogy gondolkodás nélkül kirúgott két alkalmazottat, miután megtudta, hogy megcsalták a párjukat –közölte a New York Post.

Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat
Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Natalie Dawson a Cardone Ventures társalapítója és elnöke — egy amerikai menedzsmentcég, amely vállalkozóknak és cégvezetőknek segít pénzügyi célok és növekedés elérésében. Dawson nemrég egy podcast vendége volt, amelyet a brit vállalkozó, Steve Bartlett vezet.

Az epizód egyik részlete azóta vírusként terjed, amelyben a 32 éves alapító arról beszél, hogy kirúgta két dolgozóját, miután kiderült, hogy viszonyuk van egymással.

Az egyik dolog, amiért rengeteg kritikát kaptam online, az az volt, amikor nyilvánosan megosztottam egy TikTok-videót arról, hogy kirúgtam valakit, mert megtudtam, hogy megcsalta az élettársát — ráadásul a másik félnek is volt párja

— mondta Dawson.

Hihetetlen! Kirúgott két alkalmazottat, mert csalták a párjukat

Ugyan egyikük partnere sem dolgozott a cégnél, ő amint megtudta a megcsalásokat - meghozta a döntést.

Ha megcsalja azt az embert, akivel elvileg egy életen át együtt akar élni, szerinted nem fogja "megcsalni" a munkahelyét is? Ez az ember veszélyt jelent a környezetére

— mondta.
A téma egyértelműen megosztó.

Sokan egyetértenek vele, mások úgy gondolják - sem emberileg, sem jogilag nem állja meg a helyét a döntés.

A nő szerint sokan tabunak tartják a kirúgást, pedig nem kéne, hogy így legyen. Szerinte a jellem következetes. Ha egy területen engedünk a tiszteletlenségnek, akkor új standardot állítunk minden másnak is.

A kultúra, amit építesz, azon múlik, mit engedsz meg. A valódi kérdés az: mit tolerálsz a saját környezetedben?

– tette hozzá.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu