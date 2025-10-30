RETRO RÁDIÓ

Így kérj fizetésemelést: elárulta a trükköt Danny Blue

Sokaknak kihívás, hogy béremelést kérjenek a főnöktől. A magyar mentalista most megmutatta: így kérj fizetésemelést!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.30. 15:30
fizetésemelés módszer Danny Blue

Rengeteg ember számára a pénz és a fizetés tabu. Talán ezért is megy nehezen sokaknak a fizetésemelés kérése. Danny Blue, a magyar mentalista most egy érdekes módszert osztott meg a Facebook-oldalán, melynek lényege: így kérj fizetésemelést!

így kérj fizetésemelést!
Így kérj fizetésemelést! – Danny Blue módszere mindössze három lépésből áll (Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio – Képünk illusztráció)

Mindössze három lépés: így kérj fizetésemelést!

Danny Blue módszere, amilyen egyszerű, olyan nagyszerű. Érdemes kipróbálni azoknak, akik szeretnének béremelést elérni a munkahelyükön.

A technika lényege, hogy apró igenekkel készíted elő a terepet. Először kérdezz olyat, amire biztosan igent mond a főnököd. Például: »Megérkezett a projekt időben?«. A vezető válasza: igen. »Elégedett vagy az eredménnyel?« A vezető válasza: igen. »Látod, hogy mennyi pluszfeladatot is vállaltam?« A vezető válasza: igen. És csak ezután jöhet a nagy kérdés: »Akkor beszélhetünk a fizetésem emeléséről?«

– fedte fel a módszert Danny Blue. Ezt követően elmagyarázta a magyar mentalista, miért is működik az igen lépcső nevű elmetrükk:„Három apró igen után a negyedik, a nagy igen sokkal könnyebben jön!”

Nézd meg Danny Blue videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
