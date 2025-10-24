RETRO RÁDIÓ

Így érheted el, hogy nagyobb eséllyel mondjanak neked igent!

Danny Blue több módszerről is lerántotta a leplet. Tényleg elérhető, hogy nagyobb eséllyel mondjanak neked igent!

Bárcsak tudnék hatni a másikra! – ismerős óhaj? Hány és hány helyzetben kívántuk ezt. Nos, Danny Blue szerint léteznek módszerek, amelyekkel elérheted, hogy nagyobb eséllyel mondjanak neked igent! Ráadásul a magyar mentalista több, pozitívan befolyásoló megoldásról is lerántotta a leplet.

Ha ezeket a módszereket beveted, elérheted, hogy nagyobb eséllyel mondjanak neked igent!

Jöjjön három tuti tipp Danny Blue-tól, amelyekkel nagyobb eséllyel kapod meg a számodra kedvezőbb választ!

1. Adj egy látszólagos választási lehetőséget

„Ne azt kérdezd, hogy «eszel zöldséget?», mert arra könnyű nemet mondani. Mondd inkább azt, hogy «a piros vagy a kék tányérról kéred a zöldséget?» Ugyanez egyébként felnőtteknél is működik. Ahelyett, hogy azt kérdeznéd, «Tartsunk meetinget?», inkláb így fogalmazz: «Hol legyen a meeting? Online vagy a tárgyalóban?»” – példálózik Danny Blue a Facebook-oldalán megosztott videóban. A mentalista azt is elárulja, miért működik ez a módszer: „Az ember érzi, hogy dönthet. Mégis te terelgeted a helyzetet a cél felé.”

2. Mindig tegyél hozzá egy okot!

„«Átküldenéd ezt most? Mert ma le kell zárnunk» vagy «Előreengednél? El fogok késni a megbeszélésről»” – említ példákat a magyar mentalista. Ennek az elmetrükknek a lényege abban rejlik, hogy az emberi agy szereti az okot. Nem szükséges nagy indok, elég, ha van egy miért, amire könnyebb igent mondani – érvel Danny Blue.

3. Éreztesd a másik fontosságát!

„Ne azt mondd, «Megtennél egy szívességet?», inkább így kérj: «Szükségem van a segítségedre!», majd mondd el, mihez kérsz támogatást” – tanácsolja Danny Blue. Ennek az elmetrükknek a lényege abban rejlik, hogy kicsit sebezhetőnek mutatod magad, a másik pedig fontosnak érzi magát és szívesebben segít.

 

